La publicación de Helena Resano ante su alarmante ingreso en el hospital: «Me toca parar»

Hace unos días, Helena Resano generó una enorme preocupación a sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, su ingreso hospitalario. Aunque en un primer momento no dio más detalles al respecto, el pasado viernes, en su blog de ‘infoLibre’, la presentadora de ‘La Sexta Noticias‘ explicó qué le había llevado a urgencias.

«El domingo, de repente, mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo. Pensé que era un pinzamiento, una más de las que me suele jugar mi espalda. Mi plan era el de siempre: estirar, un poco de descanso, calor local, relajante muscular y el lunes como nueva. No fue así», empezó explicando la periodista.

Tras diversas pruebas en el hospital, no consiguen dar con lo que le ocurre y no existe un diagnóstico claro. Ahora, Helena Resano, que continúa con su proceso de recuperación, ha compartido nuevos detalles sobre su estado de salud. Aunque no ha dado una fecha definitiva para su vuelta al trabajo, ya que en estos momentos lo primordial es su salud.

La importante reflexión de Helena Resano tras su ingreso hospitalario

A través de su perfil de Instagram, la presentadora ha publicado una impactante imagen desde el hospital, antes de poner rumbo a su casa para proseguir con su recuperación junto a los suyos. Sin embargo, la incertidumbre continúa, pues aún no han logrado un diagnóstico sobre la enfermedad que padece y que la llevó al hospital. «Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger fuerzas para ser la de siempre», deja claro la periodista.

Además, Helena Resano hace una importante reflexión: «Y tomar nota mental de esto. De todo. Del cariño de la gente. Estoy abrumada por todos vuestros mensajes. Tengo miles sin responder. Llamadas de teléfono sin devolver. Toca también tomar nota del aviso del cuerpo». Acto seguido, manda un mensaje de agradecimiento enorme a «todos los que me han cuidado estos días. A los médicos, sanitarios, celadores… se acercaban a mi habitación para preguntar cómo iba. Me sonreían en cada prueba…».

«GRACIAS a mi familia, a mis amig@s que han venido al hospital cada día a sacarme una sonrisa y a empujarme, a SOSTENERME. En unos días espero estar dando ya guerra», añadía junto al emoticono de un corazón. Junto al texto, una fotografía de ella aún con una vía en su brazo izquierdo, pero impaciente por marcharse a su hogar y a proseguir junto a su familia y a sus seres querido, su recuperación.