La mala noticia para ‘The Chosen (Los Elegidos)’ al cancelar su estreno en televisión

Si hay una sorpresa este año, esa es la serie ‘The Chosen (Los Elegidos)’, que narra en formato serie la vida de Jesús de Nazaret y sus discípulos. Poco a poco este proyecto que empezó como crowdfunding, ha ido conquistando a espectadores en todo el mundo. Tanto es así que la temporada 4 se ha estrenado en cines, recaudando solo en Estados Unidos cerca de 25 millones de dólares. Eso, para una serie, es un hito absoluto. De la misma productora que se encargó del sleeper hit que fue ‘Sound of freedom’, esta serie presume de haber arrastrado más de 600 millones de visualizaciones de todas sus temporadas. Y este 28 de marzo iba a llegar a Movistar Plus+ y a las plataformas de streaming, pero ha sufrido un retraso inesperado.

Así lo ha comunicado su creador, guionista y director Dallas Jenkins. En la web oficial de la serie ha subido un vídeo explicando el porqué del retraso, y no augura nada bueno para los fans de ‘The Chosen’:

«Siempre os he dicho que voy a ir tan de frente con vosotros como sea posible, siempre sincero con vosotros, compartiendo tanta información como sea posible, sea buena o mala. Y, afortunadamente, sí, tal como refleja el título de este vídeo, tengo malas noticias que compartir con vosotros. No podemos lanzar la temporada 4 en streaming ahora. Y será un retraso más largo de lo que anticipamos y esperamos. Hay unos temas legales con los que estamos lidiando ahora mismo que esperamos que se resuelvan.»

Jenkins no aclara qué temas legales han sido tan importantes como para retrasar el estreno de la cuarta temporada en streaming. Mas aún cuando ya ha podido verse en cines. Pero por ahora se retrasa indefinidamente la emisión de los nuevos episodios. Y sí, en Movistar Plus+ también han confirmado que se han visto obligados a atrasar su estreno.

RTVE emite la primera temporada esta Semana Santa

Pero no nos alarmemos, porque RTVE ha venido aquí para salvar la Semana Santa. Según ha confirmado la web del ente público, la primera temporada de ‘The Chosen (Los Elegidos)’ se emitirá el jueves 28 y el viernes 29 de marzo en La 2. Es decir, cuatro capítulos cada día, dentro de la programación especial de Semana Santa que prepara RTVE.

Esta nueva visión sobre la vida de Jesús de Nazaret ha triunfado en más de 140 países, y ya iba siendo hora de que llegara a nuestro país. No solo se estrenó la cuarta temporada en salas de cine seleccionadas sino que ahora además podremos disfrutar de la primera temporada al completo en RTVE PLAY y en La 2. Además, recordemos que las tres primeras están disponibles tanto en Movistar Plus+ como en acontra+, el servicio de streaming de la distribuidora Acontracorriente.