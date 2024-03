La lapidaria publicación de Chayo Mohedano contra Kiko Hernández: «Me maltrató y vejó»

Coincidiendo con la noticia del regreso de su madre Rosa Benito a Telecinco como colaboradora de ‘¡De Viernes!’, Chayo Mohedano ha vuelto a la carga contra la cadena por el maltrato al que la han sometido durante años por dar voz a Antonio Tejado.

Todo ha sido a raíz de la entrevista que ha concedido Kiko Hernández a la revista Shangay junto a su marido Fran Antón en la que habla de su salida del armario y sus relaciones con otros hombres que podrían ser muy conocidos. Una entrevista que muchos están criticando y que ha llevado a la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano a arremeter duramente contra el que fuera colaborador de ‘Sálvame’.

En un story, Chayo Mohedano no se cortó al clamar contra la revista Shangay por dar voz a un maltratador. «La revista Shangay está dando voz a un maltratador. Recordémosle todo el daño que ha hecho dentro y fuera de la TV», escribía la cantante.

Chayo Mohedano clama alto y claro contra Telecinco y Kiko Hernández

Pero lejos de quedarse ahí, Chayo Mohedano no dudó en compartir vídeos cuestionando a la citada revista por dar foco a alguien como Kiko Hernández. Asimismo, la sobrina de Rocío Jurado aprovecha para denunciar el maltrato mediático que ha recibido durante años por parte de programas de Telecinco.

«No me pienso callar porque bastante me he callado ya. Es más tengo en mi poder horas y horas y horas de grabación a un mismo programa de televisión durante diez años en horario infantil machacándome, maltratándome, vejándome, insultándome por darle voz a una persona que a día de hoy todos los que han trabajado con esta persona dicen que estaba enferma y que tenía problemas», asegura en alusión a su ex pareja y padre de su hijo, Antonio Tejado.

«Y le dieron voz a esa persona para que a mí me machacaran pero cuando esa persona desaparece, colaboradores que ganaban de 800 a 1.200 euros por programa, periodistas, en ese mismo programa de televisión o en otros de la cadena lo que hacían era seguir esparciendo la mierda que ellos sabían que era mentira», prosigue diciendo Chayo Mohedano.

«Pero como era yo a la que atacaban y les funcionaba super bien… La única que podía defenderme era mi madre y también la atacaban hasta la saciedad por defenderme, por defender la verdad. Que ahora todos veis la verdad, pero la que tuvo que tener paciencia, no volverse loca y no irse al faro de Chipiona y tirarse de cabeza fui yo. Y vuelvo a decir, lo superé no gracias a vosotros», sentencia.