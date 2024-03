La desconcertante respuesta de Kiko Hernández cuando le preguntan por sus parejas secretas

El 16 de septiembre de 2023 fue el día más importante en la vida de Kiko Hernández. Ese día celebró su boda con el «amor de su vida», Fran Antón, en Melilla, una ciudad que se ha convertido en su segunda casa. De hecho, la pareja fue la encargada de dar las Campanadas en TV Melilla el pasado 31 de diciembre.

Desaparecido del foco mediático desde que acabara ‘Sálvame’, Kiko Hernández ha concedido su entrevista más sincera a la revista ‘Shangay’ junto a su marido. Y el colaborador no ha podido ser más claro: «Cada uno sale del armario cuando le sale de los huevos. ¡El que quiera salir y el que no quiera salir que no salga! Yo he salido cuando me ha dado la gana».

Y es que mucho se había hablado de su orientación sexual antes de que él mismo declarara su amor por el actor en ‘Sálvame’. Además, el exgran hermano ha desvelado que en el desaparecido programa de Telecinco «han querido sacarme a hostias del armario quinientas mil veces. Y no lo han hecho, lo hice cuando me dio la gana a mí».

Kiko Hernández desvela el motivo por el que ha ocultado a sus parejas

Kiko Hernández también ha reconocido que se toma a risa los comentarios sobre que hay quien les ve como una «pareja gay influyente». «Nos reímos cada vez que dicen que somos la pareja gay más famosa de este país. Yo no creo que sea influyente para nada», confiesa. Por otro lado, ha explicado que si, en otras ocasiones había ocultado a sus parejas es porque estas eran «más conocidos» que él. «¿Periodista? ¿Político?», le preguntaban al entrevistador, antes las risas del colaborador, quien se limitaba a decir: «¿Tú que quieres que me maten la semana que viene?».

Y es que, desde que saltó a la fama con su participación en la tercera edición de ‘Gran Hermano’, poco o nada se ha sabido sobre su vida personal. La única pareja conocida que ha tenido ha sido Patricia Ledesma, su compañera de concurso. Pero esto no significa que no haya tenido más parejas, que ahora sabemos, porqué ha mantenido ocultas.

Por su parte, Fran Antón ha desvelado que varios programas de televisión han intentado contar con él desde que está con Kiko Hernández. «A mí me han llamado de todos los programas, desde ‘Sálvame’ a ‘Supervivientes’ o el ‘Deluxe’ para salir, y no es mi mundo», reconocía. «Le han ofrecido una pasta y ha dicho que no», confirmaba su marido.