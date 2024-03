Telecinco levanta el veto a Rosa Benito por sorpresa y la vuelve a fichar como colaboradora

El veto de Rosa Benito en Mediaset toca su fin. La exmujer de Amador Mohedano regresará finalmente a la cadena después de dos años desaparecida de la televisión. Lo hará a partir del 8 de marzo como colaboradora de un programa de entrevistas en prime time, que la anunció este viernes en directo como fichaje sorpresa.

La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ es el nuevo fichaje estrella de ‘¡De viernes!’. Así lo comunicaron Santi Acosta y Beatriz Archidona, que al principio de la noche adelantaron que el nuevo «fichaje bomba» del programa iba a «cambiar el curso de Telecinco». Finalmente lo revelaron con una conexión telefónica con Benito, que interrumpió la entrevista con Carmen Borrego para anunciar su llegada al magacín.

Durante su breve aparición, la antigua colaboradora de Mediaset aseguró que está más que lista para unirse a la familia del programa la próxima semana, y se mostró muy agradecida por la oportunidad. Y es que, la tía de Rocío Carrasco lleva sin pisar un plató de Telecinco desde hace casi dos años, cuando en octubre de 2022 desapareció sin explicación alguna de su puesto en ‘Ya es mediodía’, presentado por Sonsoles Ónega.

Cabe recordar que fue en enero de 2023 cuando salió a la luz un nuevo Código Ético que Mediaset había aprobado, donde se estableció un veto a varios famosos entre los que se encontraban Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Amador Mohedano, Ortega Cano, Gloria Camila, y la propia Rosa Benito, entre otros. De hecho, esta norma prohibía hablar y emitir imágenes en todos sus programas sobre ellos.

La advertencia de Rosa Benito a Carmen Borrego

‘¡De viernes!’ anuncia a Rosa Benito como nueva colaboradora

Pero Rosa Benito también aprovechó para dar algunos consejos a la hermana de Terelu Campos, que pondrá pronto rumbo a Honduras para concursar en ‘Supervivientes 2024’. Aseguró que los primeros días en la isla son «desafiantes» pero le mandó un mensaje de ánimo. «Vas a salir adelante. Yo también pasé por eso», explicó la nueva colaboradora de ‘¡De viernes!’.

«No te preocupes por lo que dejas aquí. Concéntrate en el concurso, vívelo al máximo. Los primeros 20 días son duros porque tienes que acostumbrarte a la falta de comida, los insectos, las pruebas», le explicó Benito a Carmen sobre el reality del que salió como ganadora en 2011. Rosa confesó además que se ve muy reflejada en la hija de María Teresa Campos.

«Comprendo a Carmen. Cuando firmé para participar, me inundaron todos los miedos posibles. Recuerdo llorar porque no sabía en qué me había metido. Sin embargo, fue una experiencia increíble. Es un programa que pueda deprimirte o enamorarte… yo lo amé«, confesó Rosa Benito sobre el reality de Telecinco.

Rosa Benito se une así al prime time de los viernes, en un magacín que nada tiene que ver con el universo ‘Sálvame’, de donde acabó saliendo en el verano de 2016 por los constantes ataques a su hija, Chayo Mohedano. La de Alicante se unirá a colaboradores como Ángela Portero, Adriano Silva, Patricia Pérez o Patricia Cerezo.