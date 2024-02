Carmen Borrego se harta de Sandra Barneda en ‘Así es la vida’ y lanza una petición al equipo

Ya no queda nada para que los concursantes de ‘Supervivientes 2024’ pongan rumbo a Honduras. Por eso, Carmen Borrego se encuentra preparándose para la aventura del reality y así lo ha intentado demostrar este jueves en ‘Así es la vida’ donde ha tratado de enseñar a sus compañeros que ha aprendido a hacer fuego.

Para ello, Carmen Borrego estaba junto a Alberto, un experto en hacer fuego sin mechero. Para ello solo se necesita un palo, una cuerda o el pelo del coco. Con ello puede hacer un arco y hacer girar un tronco seco con el que por tracción conseguir hacer fuego.

Pero por mucho que lo intentaba, Carmen Borrego no lograba que se encendiera ninguna mecha. Al ver que no le salía, la colaboradora de ‘Así es la vida’ no se cortaba y hacía trampas al sacar un mechero del bolsillo. «Carmen no vale sacar el mechero ehhh», le advertía Sandra Barneda. «Qué trampucias», soltaba su sobrina Alejandra.

«No seas trampas, Carmen», afirmaba Alejandra después de que su tía dejara caer que podría llevarse un mechero y esconderlo sin que se enteraran en la organización. «Hija hay que sobrevivir de alguna manera», se justificaba Borrego ante los ataques de su sobrina. «Tengo muchos trucos y voy a sorprender», advertía.

Al ver como hacía trampas, todos sus compañeros de ‘Así es la vida’ se echaban encima de Carmen Borrego. «Voy a estar ensayando hasta el domingo que me voy y cuando llegue voy a hacer fuego con mi compañero Kike, ya lo veréis», aseveraba ella.

Carmen Borrego, cansada de Sandra Barneda: «Qué tarde me estás dando»

Después ‘Así es la vida’ trataba la noticia de la novia de Edmundo Arrocet que es 46 años más joven que el humorista. Era entonces cuando Sandra Barneda se dirigía a su colaboradora y le preguntaba por ello. «Yo soy concursante de ‘Supervivientes’. Nos vemos en Honduras», reaccionaba Borrego.

Tras ello, aseguraba que si se creía la relación de Edmundo sorprendiendo a sus compañeros con sus palabras. «Yo no sé en que le beneficia esta chica, pero creo que Edmundo un montaje no, creo que son amigos. Y si es su novia que sea muy feliz», apostillaba Carmen Borrego.

Después de que Borrego hablara de lo que pretendía hacer en ‘Supervivientes’, Sandra Barneda no se cortaba y le preguntaba a Carmen si iba a tener una actitud similar a la de Edmundo Arrocet en Honduras que pasó desapercibido. «Ay de verdad Sandra, ¡Qué tarde me estás dando, hija!», le replicaba la colaboradora. «Me vais a ver reír, gritar, llorar. Lo voy a intentar todo, tengo mucho miedo», aseveraba. Y por último les lanzaba una petición a todos: «Un besito para todos, cuidadme».