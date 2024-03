Gonzalo Miró pega un gran corte a Nuria Roca tras lo que le dice de Almeida en ‘La Roca’

Este domingo, ‘La Roca‘ analizaba la última hora sobre la boda de José Luis Martínez-Almeida que tendrá lugar en 14 días. Un enlace que dará mucho que hablar y sobre el que Gonzalo Miró se ha manifestado sin cortarse en lanzar un fuerte palo al alcalde de la capital.

Al darle la bienvenida a la mesa de ‘La Roca’, Nuria Roca no dudaba en lanzarle una pregunta a su compañero en torno al enlace del alcalde de Madrid. «Tengo yo esperanza de que Pilar Vidal vaya a la boda de Almeida, ¿no te habrá invitado a ti Gonzalo?», le preguntaba. «No», respondía ella. «No son del mismo color», se escuchaba decir por lo bajo a Pilar Vidal.

«No, no. He tenido suerte de no estar invitado», aseveraba entonces Gonzalo Miró sin ningún pudor. «Pues oye seguro que será un sarao divertido», se arrancaba a decir Nuria Roca. La presentadora dejaba claro además que no quería crear ningún tipo de tertulia política.

«Depende del concepto que tenga uno de divertirse», le replicaba Gonzalo Miró. «Bueno no sé ya nos lo contará alguien que vaya a la boda», contestaba la presentadora de ‘La Roca’.

Gonzalo Miró, irónico sobre la boda de Almeida

Por su lado, Pilar Vidal bromeaba con que «él ya tenía acompañante para ir» en alusión a ella misma. «Imagina es el sitio perfecto para conocer a gente», ironizaba el colaborador. «En la boda de Almeida no vas a poder conocer a gente con la que tengas muchas cosas en común», añadía Gonzalo.

«¿Bueno no es del Atleti?», preguntaba Nuria. «Por eso», aseveraba. «Hombre habiendo 500 invitados habrá de todo», soltaban Juan del Val y Nuria Roca. «Igual debería invitarme a mí para cubrir el cupo de la izquierda, para compensar», sentenciaba Gonzalo Miró.