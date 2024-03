Emma García tiene que parar los pies a Enrique del Pozo por cómo alude a Terelu Campos en ‘Fiesta’

Este sábado 30 de marzo ‘Fiesta’ ha dedicado parte de su programa a debatir sobre la ruptura entre José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y su mujer Paola Olmedo. Para ello, el espacio que presenta Emma García en Telecinco ha contado con la presencia de Pipi Estrada, expareja de Terelu Campos, quien no ha dudado en dar su opinión al respecto, como ya lo hizo el día anterior.

Precisamente, a raíz de sus duras palabras contra su excuñada el pasado viernes, Terelu, que estaba viendo el programa en ese mismo momento, cargaba contra él a través de sus redes sociales. «¡Que nadie os engañe! Esto que está diciendo este personaje, en ese programa, ¡es no decir ni una verdad! Primero, porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada. ¡Miente con toda su cara dura! Qué vergüenza y que no solo se incluya él», escribía la colaboradora en su perfil de Instagram.

Este sábado, Pipi Estrada ha leído en voz alta en ‘Fiesta’ el duro mensaje que le dedicó su expareja. El periodista deportivo ha criticado que la hija de María Teresa Campos se refiriese a ‘Fiesta’ como «ese programa»: «Te recuerdo que en ‘ese programa’ trabaja tu hija (Alejandra Rubio)». Además, se ha burlado de las faltas de ortografía de la colaboradora en su escrito.

Emma García reprende a Enrique del Pozo por sus ataques a Terelu

Si bien casi todos los colaboradores del programa de Emma García se han posicionado en contra de Pipi Estrada, Enrique del Pozo ha salido en su defensa. Y es que este cree que Terelu Campos estaba siendo «clasista» al referirse a ‘Fiesta’ como «ese programa». En ese momento, la presentadora no ha dudado en romper una flecha a favor de la madre de Alejandra Rubio, reprendido a Enrique del Pozo: «Es que depende de cómo lo entiendas. Yo sé por donde viene la parte que me toca, por lo que no me hace daño. Igual a ti, sí».

Pese a esto, el colaborador ha seguido en sus trece: «Decir ‘en ese programa’ es una falta de respeto para los que están detrás y los que están delante». Según él, en ‘Fiesta’ «hay unos instrumentos que siempre están justificando» a las Campos, hagan lo que hagan. «A veces, hay una línea informativa de amistad que se mezcla con lo personal», ha asegurado el actor y cantante, haciendo referencia al buen trato que algunos colaboradores, como Amor Romeira o Iván Reboso tienen con Terelu.

Ante estas acusaciones de Enrique del Pozo, Emma García ha vuelto a pararle los pies: «¿Por qué llamas instrumentos a los que no están de acuerdo contigo?». Precisamente, Iván Reboso estaba hablando en ese momento con Terelu Campos por WhatsApp, prueba manifiesta de lo bien que se llevan. «Cada uno lo interpreta como quiere. Aquí tenemos la suerte de que cada uno piensa de una manera y nos respetamos todos», ha concluido la presentadora, dando por finalizado el debate.