El verdadero nombre de Marieta (‘La Isla de las Tentaciones’) y su inimaginable profesión

Marieta, el gran terremoto de ‘La Isla de las Tentaciones’, se convierte en la nueva concursante de ‘Supervivientes 2024’ para suplir la baja de Zayra Gutiérrez, obligada a abandonar por sus problemas médicos. La confirmación de su entrada el reality hondureño ha causado furor y su incorporación tendrá lugar el próximo jueves, 28 de marzo.

¿Pero quién es Marieta? El público potencial de Telecinco lo sabe perfectamente a raíz de su arrollador paso por ‘La Isla de las Tentaciones’, pero hay quienes la desconocen o se muestran curiosos por saber más de ella a parte de su participación en el reality de parejas. Por eso, recordamos algunas curiosidades que ella misma explicaba en sus redes cuando empezó su incursión televisiva.

Respecto a su profesión, pregunta muy recurrente, sorprendió: «Lo que yo estudié fue auxiliar de enfermería cuando tenía 17 años porque yo quería ser enfermera pero no quería meterme en la carrera hasta que no viese de qué iba el rollo por si luego no me gustaba. Entonces, hice auxiliar de enfermería, me metí a trabajar en un hospital en urgencias, UCI, paritorio, planta… pero sobre todo en urgencias».

Esa dedicación se mantuvo hasta el pasado verano, cuando dejó el hospital y comenzó a trabajar en una clínica. Casualmente, ese cambio se produjo tras las grabaciones de ‘La Isla de las Tentaciones 7’. Sin embargo, cuando arrancaron las emisiones y al ver el boom que estaba alcanzando, Marieta tomó una drástica decisión con respecto a su futuro profesional y decidió dejar su puesto para apostar por la creación de contenido en las redes sociales, es decir, ser una influencer.

«Me duele mucho dejarlo porque es un trabajo estable, es un buen trabajo. Me gusta muchísimo lo que hago y estoy súper a gusto con mis compañeras, pero es verdad que no puedo con todo», explicó a sus seguidores.

Por otro lado, sobre su verdadero nombre, desveló que no se llama Marieta en realidad y compartió el origen de por qué se le conoce así: «Realmente en mi DNI no pone Marieta, en mi DNI pone María del Carmen. Y es que mi madre, mis abuelas y yo nos llamamos Carmen. Lo que pasa es que, al tener el ‘María’ mi madre y yo, a mi me han llamado en la calle Marieta porque teníamos una cafetería y nos conocían así para distinguirnos, pero en mi casa, mis padres, mi familia y mis amigos me llaman María».