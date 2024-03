El serio aviso de Nagore Robles, ex de Sofía Cristo, sobre Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

Nagore Robles fue uno de los muchos rostros conocidos que no se quisieron perder el pasado jueves los Premios Ídolo. Tras posar en el photocall, la colaboradora televisiva se pronunció en unos inesperados términos sobre Ángel Cristo, el hermano de su ex novia Sofía Cristo.

Feliz y enamorada de Carla Flila, con la que lleva varios meses de relación, por el momento es reacia a posar con ella e intenta esquivar las preguntas relacionadas con su vida privada. Sobre lo que sí habló lago y tendido fue de la ‘guerra’ abierta entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo. Cabe recordar que Nagore Robles estuvo saliendo entre 2011 y 2013 con Sofía Cristo. Pese a su ruptura, siempre han tenido una buena relación.

«Yo a Bárbara como madre no la conozco. Conozco a la mía, a las demás no. No me gustaría juzgar a ninguna mujer como madre. La conozco y hemos pasado muchos momentos juntas de realities y de todo, pero del tema de esa familia prefiero no hablar», reconoce la colaboradora en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, como comentarista de realites, Nagore Robles sí que ha querido dar su opinión sobre el paso de Ángel Cristo por ‘Supervivientes 2024’. Y de sus palabras se desprende un gran cariño y afecto por su excuñado: «Creo que es un chico con muchos traumas, que le ha costado muchísimo dar este paso de entrar en la tele, muchísimos años. No creo que lo haya dado en el mejor momento y me da mucha pena. Creo que ha tenido una vida muy difícil». Por todo ello, desea que «este concurso le sume y no le reste, la verdad».

Nagore Robles sale en defensa de Ángel Cristo

Además, deja claro que habla de Ángel «como concursante»: «Yo no me posiciono en esas guerras, menos en las familiares, pero ojalá que la vida le de a Ángel toda la felicidad que merece y que no ha tenido». Sobre las palabras del concursante en ‘Supervivientes’, que ha reconocido que su hermana Sofía es otra víctima en toda esta historia, la colaboradora dice no tener «ni idea».

Respecto a que Ángel Cristo se negase a leer la carta que le hizo llegar su madre a Honduras, Nagore Robles lo entiende: «En un reality estás aislado y como es tan extremo entiendo que se quiera proteger y centrarse en lo que ocurre ahí. Quizás ese tipo de situaciones las quiera tratar en la intimidad y dejar todo lo de fuera lo más lejos posible porque afecta mucho».

«No sé si será lo mejor para él que se quede en el reality, pero la actitud que tiene es como cuando a un perro maltratado le haces una caricia y te muerde. Muchas veces veo situaciones en el concurso con sus compañeros y su actitud no es la más tranquila posible. Me da mucha pena, espero que sepa darle la vuelta y que este concurso le sume. Yo les tengo un gran cariño y me da mucha pena la situación. Espero que todo se solucione», concluye, mandando un claro aviso sobre cómo debe ser su concurso en ‘Supervivientes’.