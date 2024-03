El garrafal gazapo geográfico de un soltero de ‘First Dates’ que cuesta muchísimo creer

‘First Dates’ no descansa ni por Semana Santa. Este jueves 28 de marzo, el dating show de Cuatro volvió a dejarnos auténticos momentazos televisivos, como el protagonizado por Coco, un modelo de Vigo que se define a sí mismo como «un travesti». Aunque ha vivido toda su vida en Vigo, ha estado en Madrid y ahora vive en Barcelona.

Su cita era Andrés, un diseñador de moda de Murcia que acudió a ‘First Dates’ buscando a una persona alternativa. Además, dejó claro que le da igual el género o la orientación sexual, ya que ha estado con todo tipo de personas. Nada más verle, Coco reconoció que ya conocía a Andrés, ya que había ido a uno de sus desfiles.

Tras una breve presentación en el hall del restaurante, ambos pasaron a una de las mesas para conocerse un poco más a fondo. Durante la cena, diseñador y modelo encontraron varios puntos en común ya que, aunque el gallego actualmente trabaja como modelo, también estudió moda y confección.

«Me ha gustado que tuviésemos ese punto de unión y he visto que el chico reflejaba su identidad a través de la moda», comentó Andrés sobre Coco ante las cámaras de ‘First Dates’. Por el contrario, al modelo no le gustó físicamente el diseñador: «Me gusta cómo viste, pero no me ha entrado por el ojo». Sin embargo, el momento más sorprendente de la cita aún estaba por llegar.

En un momento dado, Andrés animó al gallego a que adivinase su procedencia, para lo cual le dio varias pistas, señalando que, aunque no tiene acento, es del sur y vive «al lado del agua». Ante esta información del diseñador, Coco contestó que vivía en Valencia o en Andalucía. Finalmente, el murciano desveló que vive entre estas dos comunidades autónomas. Pese a esto, el modelo no supo que existía otro territorio en esa zona geográfica. Cuando el diseñador le dijo dónde vivía, Coco espetó: «Pero si Murcia está en el norte, no está e el sur».

Y es que el gallego pensaba que Murcia estaba en el norte de España. Así lo reconoció él mismo: «Yo creía que estaba debajo de La Rioja o debajo de Aragón». Una confesión que dejó sin palabras a Andrés debido a su poca cultura geográfica. «No sabe dónde ubicarme en el mapa de España y mira que es pequeño», le recriminó el diseñador ante las cámaras de ‘First Dates’. Por si esto fuera poco, Coco reconoció que nunca había estado en Murcia, pero que le gustaría ir «por la gracia».

«¿Cómo vais a ir por la gracia? Yo por la gracia no te invito», le espetó el murciano. Al llegar el momento de la decisión final, Coco respondió que no quería tener una segunda cita con Andrés porque no le atraía físicamente. Ante esta respuesta, el diseñador también declinó un segundo encuentro con el modelo.