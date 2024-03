El equipo de ‘First Dates’ se muestra en shock por algo jamás visto antes: «Estamos flipando»

Lo ocurrido en el restaurante de ‘First Dates’ este martes, 12 de marzo, fue lo más surrealista que se ha vivido nunca en el dating show de Cuatro. Nerea, una joven de 21 años natural de Barcelona, acudió al programa de citas en busca del amor de su vida. Lo que ni por asomo se esperaba era la gran sorpresa que le iba a deparar la velada.

Mientras esperaba a su cita en la barra, la joven se quedó perpleja ante lo que creyeron ver sus ojos: «Me ha parecido ver a mi padre». Sin dar crédito, Laura Boado, del equipo del programa, aseguró: «Yo no estoy entendiendo nada. Esto nunca nos había pasado. Estamos flipando».

Y Nerea estaba en lo cierto. Su padre, Roge, a sus 56 años, también había decidido acudir a ‘First Dates’ en busca del amor. Mientras estaba cenando con Rosa, su hija se acercó a su mesa para pedirle explicaciones, lo que le dejó totalmente «en shock». «Me he quedado a cuadros», insistió la joven.

Y es que, ni Roge le había comunicado a su hija que iría a ‘First Dates’ a buscar el amor, ni ella tampoco se lo había dicho a él. Lo que dio pie a una situación absolutamente surrealista nunca antes vista en el programa conducido por Carlos Sobera. Eso sí, Nerea explicó que «hacía dos meses que no teníamos contacto. Entonces, encontrármelo aquí de golpe y porrazo me ha supuesto un poco de impacto».

Cuando padre e hija procesaron el encuentro, ambos retomaron sus respectivas citas con normalidad. Nada más irse la joven, Rosa dejó claro que «yo he venido a conocerlo a él, no a su hija». «Solo faltaba, 2×1», bromeó la soltera ante las cámaras de ‘First Dates’. Mientras su padre cenaba con Rosa, Nerea hacía lo propio con Salvador, un joven de 26 años al que le gustaba mucho cultivar el cuerpo y la mente. Por tal motivo no dudó en hacerle un striptease. Segundo ‘¡tierra trágame!’ de la noche para la joven, que confesó que para esas cosas ella es muy vergonzosa.

Por si esto fuera poco, Salvador se acercó a la mesa de su posible futuro suegro y no dudó en hacerle un sensual baile. Tras conocerle de cerca, Roge dio su opinión al respecto. Para él, el pretendiente de su hija era bastante exhibicionista y le parecía un tanto mujeriego, con lo cual, no le gustaba para su ‘pequeña’. Incluso se atrevió a predecir que a Nerea él tampoco le había gustado.

Pero nada más lejos de la realidad, pues para disgusto de su padre, la barcelonesa aceptó tener una segunda cita con Salvador, ya que le pareció un chico muy interesante.