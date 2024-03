El demoledor y sonado palo de Andrea Bueno (‘La isla de las tentaciones’) a María Verdoy y ‘Socialité’

‘La isla de las tentaciones’ está a punto de concluir la emisión de su séptima edición en Telecinco. Este miércoles, la cadena ofrecerá el reencuentro entre Marieta y Álex después de haber ofrecido el resto esta semana. Precisamente, este domingo ‘Socialité‘ resumía lo que sucedió entre Ana y Borja o Andrea y Álvaro con María Verdoy.

Y parece que el análisis que ha hecho la presentadora de ‘Socialité’ sobre la relación entre Andrea Bueno y Álvaro no ha gustado nada a la malagueña, que no se ha cortado nada al dirigirse directamente a Verdoy a través de los storys de Instagram.

Así, ‘Socialité’ recordaba lo que sucedió entre Andrea Bueno y Álvaro en ‘La isla de las tentaciones’ y como tras romper su relación ambos se dieron una nueva oportunidad. Tras haber vuelto a romper, los dos decidían juntarse de nuevo en el reencuentro de los ocho meses. «Todo apunta a que a día de hoy siguen juntos», recalcaban en el programa que presenta María Verdoy.

«Andrea y Álvaro es lo más tóxico que he visto nunca. Ellos no son conscientes de esa toxicidad y eso es precisamente lo que define una relación tóxica. Ella le anula completamente, él sigue y sigue. Pero de verdad si veis algo así lo más mínimo cerca de vosotros, os digo salid, huid de ahí, que sirva de algo ver este tipo de relaciones en televisión«, sentenciaba la presentadora de ‘Socialité’.

Una sentencia y un consejo que parece no haber gustado nada a Andrea Bueno. Todo lo contrario. Por ello, la participante de ‘La isla de las tentaciones 7’ no se ha cortado nada al replicar a la presentadora de ‘Socialité’ y cargar duramente contra ella a través de varios vídeos en sus storys de Instagram.

Andrea Bueno, contra María Verdoy: «Cara espárrago»

«Prima no te conozco nada y que asco te tengo ya», se podía leer en un story en el que se escucha lo que Verdoy decía de la relación de Andrea y Álvaro. «Vamos a ver cara esparrago», se le oye decir justo después a la alagueña completamente indignada.

«A hablar peste sin saber y a tocarle el jigo a la gente, a tu casa corazón», escribía Andrea en el siguiente story en el que cuestiona a María Verdoy. «El mensaje va para ti María, te debería dar vergüenza que eres más vieja que un saco de gnomo tía hablar así sin saber y llenando la boca de tonterías», le replica Andrea Bueno.

En el siguiente story, Andrea Bueno aclaraba lo de «eres más vieja que un saco de gnomo». «No estoy diciendo que esa señora sea vieja, estoy diciendo que ya tiene el jigo negro, para que me entendáis, para estar hablando tonterías. Que no es una niña para estar hablando tonterías sin saber cuando es presentadora y debería ser un poco más neutra, no con esa boca peste criticando lo primero que se le ocurre, no, cariño, si no sabes no hables», sentenciaba Andrea.