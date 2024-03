David Bustamante clama lo «terrible» que es trabajar con Miguel Lago en ‘Tu cara me suena’

David Bustamante ha acudido este viernes a ‘Y ahora Sonsoles’ para hablar de su nuevo disco El día que te vayas y sobre cómo están siendo las grabaciones de ‘Tu cara me suena’, pues es el concursante estrella de esta edición. Pero antes de arrancar la entrevista, Sonsoles Ónega le ha tenido que pedir disculpas por hacerle esperar, lamentando el programa «atropellado de hoy» por el anuncio de Kate Middleton sobre su cáncer.

Ya excusada, la presentadora y el cantante han mantenido una distendida charla en la que él se ha sincerado sobre lo que representa este nuevo trabajo musical y cómo se ha construido: «Es un disco muy real, de cosas que he vivido y me han contado». Al hilo, preguntado sobre si esconde algún desamor, ha sido tajante: «Al final, la gente se siente identificada y las puede personalizar, pero cada uno que piense lo que quiera. Cada uno las puede vivir de una manera y encontrarle un significado».

A continuación, Sonsoles Ónega ha preguntado a David Bustamante por ‘Tu cara me suena’ y no se ha cortado en desvelar lo mal que se lo está haciendo pasar Miguel Lago, otro de los participantes: «Tengo un hueso duro de roer, tengo que competir con Miguel Lago y es terrible, competitivísimo. Me pone la zancadilla cada vez que entro al escenario, es terrible». Al parecer, hay un poco de ‘juego sucio’ en esa rivalidad.

«Sabes que no me sorprende», ha espetado Sonsoles, que le sufre frecuentemente como colaborador, teniendo a veces sus más y sus menos. No obstante, David Bustamante ha resaltado la parte positiva de haber aceptado ‘TCMS’: «Hemos hecho un grupo que parece que nos conocemos de toda la vida, es como un campamento, me recuerda a la época de ‘Operación Triunfo'».

«Es un programa que me fascina, llevaban muchos años detrás de mi y me apetecía. Estoy en un momento de mi vida que hago lo que me divierte y estoy haciendo cosas súper interesantes y esta es muy divertida. Cada semana me pongo a prueba y hago lo que me piden», ha añadido, mostrando así su satisfacción con el programa presentado por Manel Fuentes.