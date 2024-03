Bustamante se planta en su visita al programa de Sonsoles Ónega y ella le llama «guarro»

Sonsoles Ónega tuvo que frenar a David Bustamante este viernes en ‘Y ahora Sonsoles’. El cantante acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva canción, cuya letra ha dado mucho que hablar. La periodista no dudó en preguntarle por las supuestas indirectas a su ex mujer, pero la cosa se torció en mitad de la entrevista. Tanto, que la presentadora acabó llamándole la atención.

Para muchos oyentes, la letra de ‘El día que te vayas’ está llena de pullas a la ex del cantante, Paula Echevarría. Por eso, la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles‘ no perdió el tiempo. «¿Quieres ser la Shakira de los hombres?», preguntó Ónega a Bustamante, que fue tajante. «Hombre, no. Yo huyo de polémicas», sentenció el artista.

Sonsoles Ónega tiene que parar a Bustamante

Entonces, el invitado se puso algo serio con Sonsoles Ónega por un detalle que no le estaba gustando demasiado de su encuentro. «Te tengo que decir una cosa, Sonsoles, que sé que tú no tienes nada que ver. Pero aquí, quien escribe los rótulos, que lo estaba viendo antes en pantalla, tiene una imaginación brutal«, espetó David Bustamante.

Sonsoles Ónega y David Bustamante en ‘Y ahora Sonsoles’

«¿Por qué? ¿Qué ha puesto?», preguntó preocupada la presentadora. Y es que, mientras hablaban, el programa estaba mostrando rótulos que aseguraban que la letra de la canción estaba llena de indirectas a su antigua pareja, Paula Echevarría. «Han puesto que tiro ‘pullazos’. Menos mal que no se han equivocado de letra», señaló el intérprete.

Entonces, quiso ser claro con la historia detrás de la canción. «No, es una canción que cuenta una historia que hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida», aclaró Bustamante. Entonces, Sonsoles Ónega recuperó una reflexión de su invitado. «No es la polémica, es ser el consolador. O sea…», explicó la periodista algo confusa, tratando de recordar que «huía de polémicas».

«Lo del consolador me interesa. Que está muy bien que lo digas ahora», bromeó David Bustamante con la periodista. «Consolador, dícese del que consuela», aclaró Ónega. «Sí, exactamente», señaló con media risa el invitado, haciendo que la presentadora tuviese que frenarle. «¡Eres un guarro!», exclamó la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’. «Perdona, el otro también consuela», apuntó el cantante para justificarse.

Su paso por ‘Tu cara me suena’

El intérprete también se abrió sobre su nueva aventura en ‘Tu cara me suena’, ya que es uno de los grandes fichajes de esta nueva temporada. «Me recuerda a cuando estaba en ‘Operación Triunfo», señaló Bustamante sobre su paso por el concurso de Antena 3, donde asegura, ha formado un grupo que se siente como una familia. Aún así, el artista tiene que seguir manteniendo en secreto los detalles.

«Me encantaría contaros cómo me está yendo, cómo me lo estoy pasando y lo que estoy sufriendo. Pero no puedo hacer spoiler. Es un programa que me fascina, es muy divertido y cada semana me pongo a prueba», reveló en primicia el cantante para Sonsoles Ónega, que le deseó suerte en su paso por el programa.