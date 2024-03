Boris Izaguirre hace pública la razón por la que ha dicho ‘no’ a ‘Supervivientes’ realmente

Habitualente, ‘TardeAR‘ habla poco de ‘Supervivientes’ pero los viernes suele hacer bastante análisis de lo sucedido en la gala del reality tanto en la sección de ‘salseAR’ como en la tertulia VIP. De hecho, este viernes, el programa que presenta Frank Blanco hablaba de lo que le pasa a Carmen Borrego y Boris Izaguirre aprovechaba para confesar el motivo por el que no ha ido de concursante a la isla.

Así, ‘TardeAR’ se hacía eco de los problemas intestinales que están impidiendo a Carmen Borrego ir al baño. «Lleva 14 días sin cagar, tiene estreñimiento social diagnosticado por un médico», explicaba Jorge Javier Vázquez durante la gala.

Un asunto sobre el que debatían entre otros Bibiana Fernández y Boris Izaguirre o Cristina Cifuentes. «Normalmente, fuera de casa, en discotecas, restaurantes, en sitios públicos, siempre te da apuro. Pues imagínate en la isla, que, además, es un cubo negro de basura. No un agujero, un cubo negro, donde tú te tienes que subir. Es muy desagradable. Yo tomé otra decisión que fue adentrarme en el mar, porque es un sitio muy limpio si nada adentro», opinaba Bibiana que sabe lo que es participar en ‘Supervivientes’.

En ese sentido, Bibiana dejaba claro lo que pasa en ‘Supervivientes’ de cara a ir al baño. «Para empezar no vamos mucho al baño, porque no comes, sino que vas cada tres días. Cuando estás en Cayo Paloma la corriente va para todos lados, así que puede terminar donde sea», explicaba la actriz y colaboradora.

Para hablar de este asunto, ‘TardeAR’ invitaba al doctor César Carballo para dar su punto de vista profesional. «El estreñimiento social es algo mucho más común de lo que pensamos, un 10 % de las personas lo sufren», destacaba el médico. «En el caso de Carmen Borrego es una decisión física de deshidratación, no es porque no quiera», aclaraba por su parte Frank Blanco.

Tras ello, Bibiana Fernández insistía en contar lo que se vive en Honduras. «Eso sí que es verdad, allí no se come, pero allí puedes beber mucha agua y sales minerales», aseveraba. Y era entonces cuando Boris Izaguirre tomaba la palabra para hacerle una pregunta al doctor César Carballo.

«Doctor, ¿eso de beber su propio pis? Siempre lo he oído que pasa en los momentos de supervivencia. Por eso yo no voy a ese programa, porque siempre he tenido miedo», soltaba Boris Izaguirre. «Si tú estás deshidratado no meas», zanjaba César Carballo.