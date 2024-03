Avance ‘Secretos de familia’, capítulo domingo 10 con un gran secreto y un cadáver

Antena 3 continúa emitiendo la tercera temporada de ‘Secretos de familia‘ y ofrecerá este domingo el décimo episodio la nueva temporada de la serie turca que sigue haciéndose un hueco en el último prime time de la semana.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’, Ceylin e Ilgaz decidían dejar atrás todas sus rencillas y optaban por reconciliarse y volver a casarse ahora que la pequeña Mercan ha vuelto a casa tras su secuestro. Después de la boda, Ceylin sorprendió a Efe con un regalo por haberla ayudado con los trámites para recuperar a su hija y para encerrar a Filiz.

Poco después de la boda, Ceylin e Ilgaz recibieron la mejor de las noticias y es que la pequeña Mercan podía volver a casa. Para celebrarlo y recibirla por todo lo alto, toda la familia montó una gran fiesta. No obstante, los fiscales les pidieron a todos que por favor les dejen tranquilos a partir de ahora para que la niña pueda adaptarse a su nueva vida.

Por otro lado, Kadir les dejó claro a Yekta, Çinar y Osman de lo que era capaz matando a Can delante suya con un disparo en la cabeza. El socio del marido de Aylin le había robado al mafioso un millón de dólares y eso era algo que él no podía pasar por alto. Yekta y sus amigos se quedaron completamente paralizados en ese momento y Kadir les advirtió que, si no recuperaban pronto su dinero, acabarían igual que Can.

Por último, Ceylin le confesó a Ilgaz que le había tendido una trampa a Filiz para evitar que redujesen su condena por enferma mental. Como era consciente de que lo que había hecho no era ético, la joven Erguvan renunció a su puesto como fiscal y volverá a ejercer como abogada.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 10 de marzo a partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 73 de ‘Secretos de familia’:

Mercan ha vuelto a su casa y ha comenzado a vivir con Ilgaz y Ceylin. La pareja sigue esforzándose para que la pequeña olvide todo el trauma que le supuso su secuestro y que poco a poco se vaya acostumbrando a su nueva vida ya que estuvo aislada del mundo durante dos años y medio.

Ceylin lleva a Mercan a conocer su despacho y a Yekta. Ambas pasan el día juntas y son muy felices, con lo que la pequeña va poco a poco adaptándose y cogiendo confianza con sus padres. Mientras, Ilgaz tiene que trabajar en un nuevo caso.

Con esta segunda oportunidad junto a su pequeña, Ceylin empieza a recordar algo que sucedió en su pasado cuando estaba en la universidad con Engin. El que era su mejor amigo en aquella época se convirtió en su auténtica pesadilla pues fue el asesino de Inci, su hermana pequeña.

En el próximo capítulo de ‘Secretos de familia’ veremos a Ceylin contándole a su marido el gran secreto que lleva ocultando tantos años. Engin y ella tenían una compañera de clase que mantenía una relación secreta con un prestigioso empresario cuando se quedó embarazada. Y a partir de ahí sucedieron una serie de acontecimientos que afectaron a la vida de la fiscal.

Por otro lado, Kadir seguirá amenazando a Osman y a Çinar tras matar a Can delante de ellos. Primero, deja una pistola en su jardín y después no duda en enterrar allí un cadáver.

Finalmente, Ilgaz recoge a su pequeña en el colegio y por fin le llama «papá». En ese momento, Ceylin está visitando a una antigua amiga que sufre un ataque mientras hablan. Y Ceylin pide ayuda desesperada.