Arantxa del Sol se confiesa y larga el controvertido motivo que le apartó de Telecinco

Arantxa del Sol fue uno de los fichajes más sorprendentes de ‘Supervivientes 2024’. Quizá por no ser el prototipo de este tipo de programas. Y, aunque para los más jóvenes sea una desconocida, lo cierto es que la mujer de Finito de Córdoba fue una de las presentadoras estrella durante los primeros años de Telecinco.

La modelo estuvo al frente de numerosos programas de la cadena, como ‘Humor cinco estrellas’ (1992), ‘VIP Noche’ (1992) o ‘La batalla de las estrellas’ (1993). Sin embargo, de la noche a la mañana Arantxa del Sol desapareció de la televisión, y nadie supo el motivo exacto.

Ahora, ha sido ella misma la que ha explicado la razón por la que fue apartada de la pequeña pantalla, dejando claro que no se fue por voluntad propia. De hecho, tal y como ha reconocido durante su paso por ‘Supervivientes 2024’, ha «echado mucho de menos» la televisión. El motivo de su salida lo contó en ‘¡De viernes!’ antes de viajar a Honduras para participar en la aventura de su vida.

El motivo por el que Arantxa del Sol dejó la televisión

«Nunca me retiré. Esa es la verdad», confesaba Arantxa del Sol en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Y atribuía su desaparición de la tele a «otros». Y es que, al parecer, quienes decidían si trabaja o no, no llevaron demasiado bien que se casara. Así lo dejaba entrever ella misma: «No sé qué pasó, el destino tiene mucho que ver… De repente me casé y eso tuvo mucho que ver».

La presentadora se casó con el torero Finito de Córdoba en el año 2001 y, a raíz de su matrimonio, dejó de aparecer en la pequeña pantalla. Ya en Honduras, Arantxa del Sol se sinceró con Jorge Javier Vázquez sobre lo que ella consideraba que podría aportarle el reality de aventuras: «En este momento creo que todo lo que me puede traer ‘Supervivientes’ es bueno. Me ha sorprendido la respuesta de la gente que creció conmigo y con la televisión que hacía entonces. Esto me llena de fuerza y de responsabilidad. Yo he vivido la época dorada de la televisión», aseguraba orgullosa.