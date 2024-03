A Álex le preguntan por el fichaje de Marieta en ‘Supervivientes’ y arroja este fatal augurio

Este jueves, ‘Supervivientes 2024‘ recibirá una nueva concursante que ocupará el hueco que dejó Zayra Gutiérrez tras su abandono forzoso. Marieta, ex concursante de ‘La isla de las tentaciones 7’ será la que ocupe ese hueco y se lance ahora a la aventura. Un fichaje sobre el que se ha pronunciado quien fuera su pareja, Álex.

La influencer saltará del helicóptero este jueves y se unirá al resto de concursantes, que no la esperan, y que tampoco sabrán muy bien quién es ella pues ‘La isla de las tentaciones 7’ ha seguido emitiéndose mientras ellos están en Honduras.

Marieta da el salto a ‘Supervivientes’ después de haber sido la gran protagonista de ‘La isla de las tentaciones 7’ tras liarse con Sergio y de que Álex hiciera lo propio con Gabriela. Los dos serán los protagonistas este miércoles del reencuentro que quedaba por ver ocho eses después y del primer debate final del reality que conduce Sandra Barneda.

Mientras Marieta se encuentra ilusionada ante este nuevo reto, Álex ha sido muy claro cuando le han preguntado por si le ha sorprendido el fichaje de su ex novia por ‘Supervivientes’. «No me ha sorprendido, ella al final lo que quería era hacer tele y lo ha conseguido», recalca el alicantino.

A la pregunta de cómo cree que lo hará Marieta en ‘Supervivientes’ y cómo será su paso por el reality, Álex no lo duda. «Yo creo que no es su concurso, risas va a haber, eso está claro, pero creo que no es un concurso para ella», asevera.

Álex se deslengua contra Marieta y su fichaje por ‘Supervivientes’

Y es que Álex asegura que «no la veo pescando, no la veo haciendo fuego». «De hecho es muy muy rara para comer», añade al respecto. Sobre con quién cree que podrá hacer equipo y llevarse bien, Álex cree que sin duda Marieta se juntará con Aurah porque «harán piña las dos a meter gresca, creo que va a ir a eso y no a otra cosa». No obstante, tampoco descarta que precisamente por el carácter de las dos puedan chocar en un inicio.

Además, Álex se postula también para ir a ‘Supervivientes’ si le llamaran, aunque deja claro que no le gustaría ir este año para no coincidir con su ex. «Bastante la he escuchado chillar ya», suelta. Eso sí, no se corta al decir en la web de Telecinco que si va «yo ganaría».