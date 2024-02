Xavier Sardá se subleva contra el contenido de ‘TardeAR’ y recibe esta fuerte reprimenda

Este lunes 12 de febrero, Ana Rosa Quintana ha sacado a colación un interesante tema de debate en ‘TardeAR‘: las relaciones con personas tóxicas y cómo podemos identificarlas. Para ello, la presentadora ha contado con la psicóloga Lara Ferreiro y con sus colaboradores habituales como Vicky Martín Berrocal, Xavier Sardá, Laura Sánchez o Cristina Tárrega.

Pero el momento más tenso del programa lo ha protagonizado la psicóloga con Xavier Sardá. Ferreiro estaba exponiendo diferentes aspectos de las personas tóxicas, cuando, en un momento dado, el tertuliano comenzó a hacer uso de su teléfono móvil, haciendo ver que no le importaba demasiado el tema.

«¿Estás haciendo fotos, Sardá? No tienes 15 años, tienes 65 y no estás en ‘Crónicas Marcianas’. Maduremos, eso es de tóxico», le soltó la psicóloga. El catalán, visiblemente sorprendido ante este comentario de la experta, le respondió de mala manera: «Era ‘Crónicas mamadas’. Llevo desde las 15.30 horas encerrado en un camerino. Tú has empezado siendo tóxica».

Tras este incómodo momento, Lara Ferreiro continuó con sus explicaciones en torno a la personalidad de las personas tóxicas. Y el debate continuó con total normalidad. Si bien la psicóloga del programa no ha sido la única que en los últimos días ha puesto en su sitio al colaborador.

Susana Díaz también le paró los pies a Xavier Sardá

Hace una semana, Susana Díaz se mostró durísima con su compañero. Xavier Sardá volvió a hacer gala de su indiferencia con uno de los temas a abordar en la mesa. Cuando le preguntaron el motivo de su cabreo, él espetó: «Llevamos dos horas esperando en una sala en la que ya se han acabado los bocadillos. Ahora, además de mis compañeras, tengo también a la psicóloga para hablar de sexo…».

Sin embargo, no llegaba a concluir su frase, ya que Ana Brito le soltó un demoledor dardo: «Sardá, con tus traumas a terapia, por favor. Es que de verdad…». Ante lo que el catalán se limitaba a decir, levantándose de su asiento para abandonar el plató: «Voy a descansar un rato de todas». Una actitud que no gustó nada a Susana Díaz, que no dudó en ponerse en su sitio: «Eso está muy feo, Ana. Está muy feo todo esto. Él será un crack del periodismo, de la televisión, el que más sabe, pero en esta mesa eres uno más igual que nosotras».

«Le aguantamos los chistes malos en la sala, en maquillaje también, y ahora se queja porque viene esta señora a hablar de sexo… Oye, que a mí tampoco me gusta hablar de sexo, pero aquí eres uno más igual que todas nosotras. ¡Es que esto no puede ser!», sentenciaba, muy enfadada, la política socialista, quien le llegaba a llamar «malcriado».