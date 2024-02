Vicky Larraz echa por tierra así a Nebulossa con lo que asevera sin titubeos sobre ‘Zorra’

Vicky Larraz ha sido preguntada por ‘Zorra’ de Nebulossa tras proclamarse como la candidatura ganadora para ir a Eurovisión 2024 en mayo. Y lo cierto es que la vocalista del mítico grupo ‘Olé Ole’ no solo no entiende por qué se considera que este hit es una reivindicación de la mujer, sino que además cuestiona las capacidades musicales.

«A mi la historia de reivindicar… llevamos reivindicando desde el año 83 con ‘No controles’ y las Vulpes ya hablaban de ‘zorra’ en ese momento», ha comentado muy contundente ante los micrófonos de Europa Press la que fuera también concursante de ‘Supervivientes 2020’.

«No se justifica la reivindicación para elegir una canción», añade tajante. De modo que Vicky Larraz se sitúa en el sector de personas que no ven que ‘Zorra’ sea un himno feminista ni algo novedoso porque este tipo de mensajes ya se proclamaron hace décadas.

Además, la artista no se ha reprimido tampoco a la hora de criticar la calidad musical más allá del mensaje. «No hay mucha voz», sentencia, siendo una valoración concreta hacia María Bas, la vocalista de Nebulossa, sobre la que muchos dicen que canta francamente mal.

«Entonces, como no hay voz, yo creo que ella se está basando un poco en su look, en los bailarines…», ha opinado Vicky Larraz, deslizando que, si triunfa la actuación, es por el sugerente vestuario y por el gran show que ofrece el cuerpo de baile. «Cuanto más maduras, más nos tenemos que cuidar la voz. No es lo mismo la voz a los 20 que a los 30 o los 40», concluye Vicky Larraz al citado medio.