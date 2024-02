Una soltera de ‘First Dates’ se desmorona ante lo que descubre en mitad de su cita

‘First Dates’ comenzó la semana de San Valentín con una nueva entrega en Cuatro. Entre las parejas protagonistas de este lunes 12 de febrero estaba la de Maryliss y Toni. Él es un profesor de golf barcelonés que ha vivido por y para su trabajo, como así reconocía él mismo: «Para mí, mi profesión siempre ha sido lo más. Lo he disfrutado mucho. He estado 37 años trabajando, siete días a la semana».

Ante esta confesión, Carlos Sobera le preguntó si le había compensado el hecho de trabajar tanto. A lo que él respondió que «no me ha compensado. Llevo dos divorcios ya». Toni acudió a ‘First Dates’ en busca de una mujer «que no sea excesivamente ambiciosa económicamente». Y es que, según reconoció, las mujeres con las que había estado le habían dejado por su situación económica.

El equipo del programa le concertó una cita con Maryliss, una administrativa de Girona que había enviudado recientemente. Nada más verla, al soltero le gustó el físico de su cita. Sin embargo, ella no sintió lo mismo. «No me esperaba un señor así, porque estoy acostumbrada a salir con gente más joven que yo», confesó ante las cámaras del espacio de Cuatro.

Tras una breve presentación, la pareja pasó a una mesa del restaurante para seguir conociéndose. Durante la velada, Maryliss le contó que había acudido a ‘First Dates’ para descubrir si había conseguido superar la reciente muerte de su marido. Por su parte, Toni le contó que él se había divorciado dos veces y que ambas mujeres le dejaron porque no podía satisfacer todos sus deseos materiales.

La actitud del barcelonés, no le gustó nada a la administrativa. Así lo reconoció ella misma ante las cámaras de ‘First Dates’: «Arrastra muchas cosas y yo necesito a alguien que me ayude a ser más. Suficiente pena llevo yo dentro ya. Necesito una persona que sea más jovial, más optimista, que luche por salir de esto que él mismo genera».

Durante su cita con Toni, la catalana descubrió que todavía no había superado la muerte de su marido: «Mi corazón lleva ahí dentro este amor tan fuerte que tuve. Quizás, todavía no he conseguido concluirlo del todo para dejarle sitio a otra persona. Me he dado cuenta hoy. Me dan hasta ganas de llorar».

Al llegar el momento de la decisión final, el soltero respondió que sí a tener una segunda cita con Marilyss. Por el contrario, la administrativa optó por rechazarle, pero por un motivo de peso: «Me has gustado mucho como persona. Lo que pasa es que yo no tendría una segunda cita contigo porque me di cuenta de que aún tengo el corazón muy dolido. Yo aún no puedo abrir mi corazón a otra persona. Lo llevo muy adentro todavía y no me he dado cuenta hasta que te he tenido delante», sentenció la viuda.