Sandra Barneda censura a Gema Fernández por su insinuación de ‘Así es la vida’: «Ya está bien»

Desde que el pasado jueves Jeimy, la ex de Carlo Costanzia se sentara en el plató de ‘TardeAR’, la joven ha seguido sentándose en los platós de Telecinco. Pero lo que ha llamado la atención es que la actitud de la chica desde el primer día al último ha cambiado. Así lo ha analizado este lunes ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda y César Muñoz.

Tras verlo, algunos colaboradores como Jorge Pérez se preguntaban lo que busca Jeimy y al escucharlo Gema Fernández trataba de pararle los pies por cuestionar una vez más que una mujer de su versión de los hechos. Era entonces cuando Sandra Barneda le paraba los pies a la colaboradora.

Y es que ‘Así es la vida‘ no ha dudado en analizar con una experta la actitud de Jeimy en los diferentes platós. Así, el espacio presentado por Sandra Barneda no dudaba en desmontar cómo Jeimy se ha comportado en los programas pues aunque ha intentado decir que no está dispuesta a hablar y que no está cómoda eso no sería así.

«Yo es que no entiendo que le ayuda a ella emocionalmente el tener que sacar ahora todo esto. Ha sido una persona que ha insistido en entrar por teléfono para dar sus versiones», sostenía Jorge Pérez. «Bueno eso lo decidirá ella, ¿no?», le replicaba Gema Fernández. «¿Pero qué busca que no sea echar más mierda sobre este chaval?», insistía el ex-guardia civil.

«Es que de verdad ya está bien. Cuando una mujer habla porque habla, cuando no habla que por qué no ha hablado y denunciado, ella habla cuando quiere», insistía Gema Fernández. «No empecemos con eso», le advertía Jorge Pérez a su compañera antes de que fuera Sandra Barneda quien le parara los pies por lo que estaba intentando insinuar.

Sandra Barneda frena a Gema Fernández en ‘Así es la vida’

Y es que a la presentadora de ‘Así es la vida’ no le hacía ninguna gracia que se cuestione que a Jeimy se le ataca por ser mujer. «Gema aquí no le ponemos género, podían ser dos mujeres, dos hombres o tal. Es una pareja que se deja o que ocurre un problema. No pongamos género. Es una ex pareja que decide hablar y lo que pregunta Jorge es en qué le ayuda a ella hablar», le corregía Sandra Barneda a la colaboradora.

«Está claro que esto es una gran venganza, ella lo que dice es de mí no te vas a reír», apostillaba Antonio Montero antes de que la abogada Teresa Bueyes destacara que para ella lo que está haciendo Jeimy es tratar de dar en los morros a Alejandra Rubio. «Parafraseando a la película esto es decirla a Alejandra perdona bonita pero Carlo me quería a mí», destacaba la abogada.