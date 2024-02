Paz Padilla habla de un modo implacable de Carmen Lomana y ella clama contra su «maldad»

Parece que a Carmen Lomana le crecen los enemigos o como dice el dicho los enanos. Y es que después de que Ágatha Ruiz de la Prada no pare de atacarla allá por donde va, ahora ha sido Paz Padilla la que le ha lanzado una pulla en su última conferencia en las charlas emocionales que está dando.

Así, Paz Padilla acudía a dar una charla motivacional en un hotel de Marbella en la que hablaba de los miedos y concretamente del miedo a envejecer. Para ello, la actriz de ‘La que se avecina’ no se cortaba nada al utilizar a Carmen Lomana de ejemplo de lo que no se debe hacer.

«Me la encontré en el AVE y está tan estirada que ya no se puede estirar más. Se ha estirado tanto la cara que ya mismo se tiene que afeitar», soltaba sin cortarse Paz Padilla mientras se tocaba el cuello e ironizaba con la cara y la piel de la colaboradora de ‘La Roca’ y ‘Espejo Público’.

«Yo la miraba y pensaba como se pierda y entre en el Museo de Cera van a tardar 3 días en encontrarla», proseguía diciendo Paz Padilla dejando a todos atónitos ante las palabras que estaba empleando la presentadora para atacar a Carmen Lomana sin ningún tipo de explicación.

Carmen Lomana, contundente contra Paz Padilla tras sus ataques

Pero lejos de quedarse ahí, Paz Padilla prosiguió con su afilada crítica a la empresaria. «Estoy rodeada de Cármenes. Lo estamos viendo en televisión, parece que las han hecho a martillo y cincel, todas iguales, todas rubias, los labios que son como dos salchichas con edades entre los 20 y los 70 años. Hay que saber envejecer», sentenciaba Paz. Además no se cortaba nada al imitarla al decir con su tono de voz que «las orejas le llegan a Carmen al cuello, son dos filetes empanados«, concluía.

Tras enterarse de estas palabras que le ha proferido Paz Padilla en una conferencia, Carmen Lomana se ha mostrado estupefacta según recoge la revista Semana. «Es increíble que haya dicho esto Paz, de si estoy o no operada. Debería tenerme más respeto, porque me pidió dos favores cuando no era nadie y se los hice. Es increíble la maldad de algunas personas y la falta de educación que demuestran», destaca la colaboradora de ‘Espejo Público’.