Matías Roure, el camarero de ‘First Dates’, destapa lo vivido dentro: «Una época durísima»

‘Fiesta’ ha contado este sábado con la visita de Matías Roure. El famoso ‘barman’ de ‘First Dates‘ ha acudido al programa de Emma García para promocionar el especial de San Valentín que Telecinco emitirá el próximo 14 de febrero antes de ‘La isla de las tentaciones’.

El argentino ha aprovechado la ocasión para hacer balance de su paso por el dating show de Cuatro que este 2004 cumplirá 8 años en antena. ‘Fiesta’ ha recordado la visita de las gemelas del espacio de citas, Marisa y Cristina, en diciembre del 2022. En aquel momento, las camareras confesaron el Trastorno Obsesivo Compulsivo que sufrían y de qué manera les afecto en su lugar de trabajo.

«Hablábamos de la gran familia que sois. Estuvieron aquí Marisa y Cristina, que son encantadoras. Hablaron de esos momentos que les tocó pasar y el apoyo de sus compañeros», recordaba Emma García a Matías Roure, antes de introducir el vídeo de aquel momento. Al terminar la pieza, se ha podido ver al argentino bastante tocado.

Según ha reconocido, «fue una época durísima. He desarrollado mucho sentimiento y mucho cariño hacia esas dos niñas. Son parte de mi familia, son como hermanas para mí». Además, aseguraba que habían «superado algo muy duro». «Yo, arrodillado a los pies de ellas, porque es alucinante, de verdad», añadió el invitado.

«Lo padecimos mucho. Imagínate, alguien a quien quieres tanto… La ves la mirada perdida y no se puede hacer nada», lamentaba, visiblemente compungido, Matías Roure. Sin embargo, Emma García no estaba de acuerdo con sus palabras: «Sí, sí que puedes. Puedes darle ese cariño que necesitan para que puedan pasarlo y, como decía ellas, que no se enterase nadie».

La presentadora le dejaba claro que «tú y el resto habéis hecho una labor… Eso sí que es amor». El argentino insistía en que lo pasaron «muy mal». Antes de pasar a otro asunto, tanto Emma como sus colaboradores han aplaudido el hecho de que Marisa y Cristina hubieran aprovechado su visita a ‘Fiesta’ para visibilizar ese trastorno que afecta a tantísimas personas.