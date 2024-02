Emma García debe frenar a Pipi Estrada la comparación que hace de Nebulossa: «Me hiere»

‘Fiesta’ ha dedicado parte de su programa de este sábado 10 de febrero a debatir sobre la victoria de Nebulossa y su ‘Zorra’ en el ‘Benidorm Fest 2024’. Pero ha acabado con una polémica comparación por parte de Pipi Estrada entre la cantante del grupo y Bertín Osborne que hasta Emma García se ha visto obligada a frenar.

El programa vespertino de Telecinco ha querido saber en qué medida la letra del tema representa a la vocalista del dúo, Mery Bas. Para descubrirlo, un equipo del programa se desplazaba hasta Ondara (Alicante), localidad natal del matrimonio formado por Mery Bas y Mark Dasousa. Según una vecina, la cantante «ha tenido tres maridos», lo que, al parecer, fue motivo de habladurías en el pueblo y de que le dedicasen esa fea palabra que da título al tema con el que Nebulossa nos representará en Eurovisión el próximo 11 de mayo

Tras la emisión de la pieza de investigación, Emma García no ha dudado en dar su opinión al respecto, y ha sido muy clara: «Lo que le ha tocado soportar y escuchar a María, la cantante de Nebulossa…». A continuación daba la palabra a sus colaboradores, y el primero en tomarla fue Pipi Estrada quien quiso hacer «una reflexión en voz alta».

Emma García frena en seco a Pipi Estrada

«Evidentemente, no quiero ningún tipo de polémica, pero si a Bertín Osborne le hubiera dado por cantarla en un concierto, ¿qué pasaría?», espetó el tertuliano. Una comparación absolutamente fuera de lugar que Emma García no ha tolerado: «¿Tú que has entendido con esta canción? Porque yo creo que hay personas, y quizás estás entre ellas, que no se han puesto a analizar la canción. María no está diciendo que quiere ser una zorra y que la llamen zorra». «Ah, ¿es otro mensaje?», preguntaba Pipi Estrada, de forma irónica.

La presentadora procedía a explicarle al colaborador la letra de la canción, que parecía no haber entendido: «Está diciendo que, por salir de noche, le llamaron zorra. Ojo, ella misma lo está diciendo. Está claro que es una reivindicación. Por tener un comportamiento de mujer libre que hace lo que le da la gana, le han llamado zorra, que no es lo mismo que decir: ‘Quiero ser una zorra’. Pues si eso es ser zorra, pues soy una zorra. Os digo más, a mí la palabra me hiere, ¿eh? Me hiere», confesaba Emma García.

Pero esta explicación parecía ser insuficiente para Pipi Estrada, que seguía sin entender por qué la letra «dignificaba» a la mujer. En esta ocasión, era Luis Rollán el que le contestaba: «Esa reflexión la hace mucha gente. No os habéis parado ni siquiera a escuchar la letra, el contexto y el porqué. Si a un tío se le llama zorro, es un tío astuto. Si se le dice a una tía, es un putón», sentenciaba, muy acertadamente, el colaborador.