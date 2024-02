Lydia Lozano da sentencia así al inaudito fichaje de Carmen Borrego por ‘Supervivientes’

A Lydia Lozano le han preguntado por la sorprendente participación de Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024‘, siendo la gran estrella del casting por su arrolladora personalidad y por la fábrica de memes en la que se va a convertir durante su estancia en las playas hondureñas.

Y la actual colaboradora de ‘Mañaneros’ y concursante de ‘Baila como puedas’ se ha mojado de forma muy expeditiva. De momento, es la primera opinión que conocemos del universo ‘Sálvame’. «Me parece maravilloso. No le he mandado ningún mensaje todavía, porque creo que tiene petado el móvil», ha respondido en primer lugar, dejando claro que le apasiona su fichaje.

«Yo no me enfado porque no me lo dijese. Es normal, es una profesional, no se puede contar», ha añadido Lydia Lozano. Y es que Carmen Borrego confesó en ‘Así es la vida’ que, tras confirmarse su incorporación a la lista oficial de ‘Supervivientes 2024’, recibió muchas críticas dentro de su entorno por no haber soltado prensa y haberlo llevado con el máximo de los secretismos.

Además, Lydia ha puesto el acento en un detalle importante: Borrego irá a Honduras con un gran amigo al que incluso considera su hermano. «Con Kike Calleja vas con ventaja, espero que Kike no sea la Chelo de Isabel Pantoja y esté ‘ya voy, ya voy, ya voy'», ha apuntado al tiempo que, ante los micros de Europa Press, le ha enviado un recado de cara a su concurso: «Quiero ver a la Carmen divertida, quiero ver a la Carmen que se rebota».

«Yo la conozco muy bien, y he estado encerrada con ella en ‘Sálvame Okupa’ cuando el famoso tartazo. Ahí nos hicimos muy amigas. Sé muchísimas cosas de ella que nunca contaré ni aunque se cayese de la noria y me llamaran a plató para contarlo», ha proseguido comentando Lydia Lozano. Para concluir, la periodista ha vuelto a insistir en lo mucho que le gusta que Carmen Borrego sea concursante de ‘Supervivientes’: «A mi me gusta porque tiene mucho carácter».