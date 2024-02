Lydia Lozano clama su opinión del ‘Zorra’ de Nebulossa como solo ella podría hacerlo

Lydia Lozano ha sido la última famosa en dar su opinión sobre la polémica del momento: la victoria de Nebulossa con su tema, ‘Zorra’, en la final del Benidorm Fest 2024 que tuvo lugar el pasado sábado. Mientras algunos se muestran a favor de que una canción como ‘Zorra’ nos represente en Eurovisión, otros no han dudado en criticar la propuesta española.

Muchos usuarios de las redes sociales incluso hablaron de la posibilidad de incluir a más mujeres en la actuación. «Yo soy RTVE y fichaba a Lydia Lozano como bailarina de Nebulossa», escribía un usuario de X, antes Twitter. Por tal motivo, la revista ‘Semana’ se ha puesto en contacto con la periodista para ver si ella estaría dispuesta a viajar a Malmö (Suecia) junto a Nebulossa.

Y la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ lo tiene claro: iría encantada. Para empezar, Lydia reconoce que le encanta la canción: «Me parece muy eurovisiva. Como por mi cuerpo corre la sangre canaria, me gusta mucho más la palabra zorra que puta. A mí me parece que está muy bien la letra».

«Creo que es una historia de una mujer que le puede pasar a cualquiera, que puede ser muy criticada por salir sola una noche, que puede ser criticada por llegar a las seis de la mañana con dos copas de más… Pues mira, la que sale por la noche y se toma dos copas de más es muy astuta», asegura Lydia Lozano.

Lydia Lozano se postula como bailarina de Nebulossa

Sobre la posibilidad de que acompañe al grupo a Malmö como bailarina, como así piden los usuarios de las redes sociales, la periodista se ríe, aunque no le cierra las puertas. «Si Alejandro Abad me arregla la voz, yo iría encantada a Eurovisión. Si me deja el programa ‘Baila como puedas’, hago una coreografía. Me apunto», bromea, haciendo referencia al programa de TVE en el que concursará próximamente.

Además, Lydia Lozano pone en valor la edad de la vocalista de Nebulossa, Mery Bass: «Me encanta que vaya una mujer de 55 años a Eurovisión». Eso sí, reconoce que «no me gusta el estilo de los chicos. Ella va muy Marilyn y ellos no me pegan. Cambiaría el vestuario de los chicos, pero no porque me eche para atrás, sino que no lo veo», sentencia.