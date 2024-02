Lo que se vio de un miembro del equipo de ‘First Dates’ en una de sus citas es insólito

Hace unos meses, Cristina, una de las gemelas que trabaja como camarera en ‘First Dates’ propuso al programa participar en él para intentar buscar el amor, como tantas otras parejas que acuden al dating show de Cuatro. Y ha sido en la entrega de este miércoles 21 de febrero cuando se llevó a cabo la esperada cita.

«Llevo casi ocho años viendo como cada día la gente se enamora. He venido a encontrar el amor a ‘First Dates’ porque es un sitio maravilloso», confesó Cristina. Además, reconoció estar contenta a la par que tranquila, ya que confía al máximo en sus compañeros: «Estoy en casa».

La actriz y presentadora, de 45 años, lleva dos soltera, pero ahora le apetece conocer a su media naranja. Por eso se ha decidido a participar en el programa en el que lleva ocho años trabajando. Carlos Sobera, Matías Roure y Marisa, su hermana gemela, estuvieron en todo momento muy atentos para que Cristina disfrutase de la experiencia.

Cristina, la camarera de ‘First Dates’, y su cita, Víctor

El equipo de ‘First Dates’ le concertó una cita con Víctor, un mecánico de ensayos aeronáuticos de 43 años que vive en Móstoles (Madrid) y al que siempre le ha gustado la camarera. De hecho, él mismo pidió ir al restaurante cuando se enteró que Cristina estaba buscando el amor. Esto es algo que a ella la emocionó. «Que Víctor haya dado el paso de venir a ‘First Dates’ a conocerme a mí, me parece un gesto de generosidad y de valentía absolutamente tremendo», confesó la soltera ante las cámaras del programa. Además, reconoció que él también le había causado una buena impresión. La cosa empezaba con buen pie…

La cena estuvo repleta de risas y la conversación entre ambos fue muy fluida. Ambos coincidían en muchas cosas, a los dos les gustaba practicar esquí, jugar al pádel… «Le gusta hacer cosas divertidas», comentaba la camarera. Él quiso saber cuánto tiempo llevaba su cita sin pareja, y ella le contó que había tenido una relación muy especial con su ex, pero que ya llevaba dos años soltera: «He conocido a gente, pero no ha funcionado». Víctor estaba en un punto similar.

Tan cómoda se sentía Cristina que incluso no dudó hablar sobre su problema de salud mental, el Trastorno Obsesivo Compulsivo, y cómo había conseguido superarlo. A raíz de esto, él le contó que sufría la enfermedad de Crohn desde pequeñito y que era importante que su entorno lo supiera.

En un momento de la velada, Marisa pidió a su hermana que la acompañase al baño para, así, conocer más detalles de cómo estaba yendo la cita. Y, si bien Cristina reconoció que el madrileño era agradable y gracioso, no sintió la conexión necesaria para mantener una relación con él: «Tiene todos los valores que cualquier persona querría tener a su lado. Pero tiene que haber esa conexión. Ojalá la hubiese sentido porque es una persona fantástica».

Mientras tanto, en el restaurante de ‘First Dates’, Víctor le confesó a Carlos Sobera que estaba siendo una bonita velada, ya que ambos tenían muchas cosas en común. Cristina estaba dispuesta a invitar a cenar al madrileño por haber tenido el detalle de querer conocerla, pero no fue necesario, pues el equipo de ‘First Dates’ se hizo cargo de la cuenta.

Al llegar el momento más esperado, el de la decisión final, el mecánico tuvo claro que sí que tendría una segunda cita con Cristina, ya que se le había hecho corta la cena y quería seguir conociéndola. Sin embargo, la camarera declinó este segundo encuentro. «Me ha parecido una persona superinteresante, muy amable. Me ha hecho sentir extremadamente tranquila. Pero no he sentido esa atracción o esa conexión», reconoció.