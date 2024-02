La polémica hija de un exfutbolista, cuarta concursante oficial de ‘Supervivientes 2024’

Cada vez queda menos para que ‘Supervivientes 2024‘ arranque en Telecinco. Por ello, la cadena de Mediaset ya ha empezado a desvelar los nombres de los famosos que se tirarán este año del helicóptero. El último se ha confirmado este martes en ‘Así es la vida’.

El espacio que presentan Sandra Barneda y César Muñoz comenzaba este martes dando algunas pistas sobre la cuarta concursante que iba a ser confirmada. Según avanzaban se trata de una mujer, ella no es la única famosa de su familia, su apellido ha protagonizado cientos de portadas y su saga familiar nunca indiferente a nadie, sus seguidores en redes sociales se cuentan por miles, sus fans no se esperan que una chica de ciudad se atreva con la fauna de Honduras, su pareja es un gran desconocido y ya ha sonado en varias ocasiones para ser concursante.

Finalmente, ‘Así es la vida’ confirmaba que la cuarta concursante oficial de ‘Supervivientes 2024’ es Zayra Gutiérrez, la hija de José María Gutiérrez, ‘Guti’ y Arancha de Benito. La joven visitaba por primera vez un plató de televisión después de sonar su fichaje en las últimas ediciones.

Con su anuncio, Zayra Gutiérrez se suma a la lista de concursantes ya oficiales en la que se encuentran la presentadora Arantxa del Sol, tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero, Javier Ungría, el ex marido de Elena Tablada, y el rapero Arkano.

«Soy Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito. De mí se han dicho muchas cosas y pocas son verdad. Es mi primera vez en televisión y vengo aquí para que veáis como soy. Nos vemos en Honduras», asegura ella en su vídeo de presentación. Tras entrar al plató de ‘Así es la vida’ confesaba que está nerviosa pero preparada para todo.

Tras ello, ha dejado claro que lo que peor va a llevar en ‘Supervivientes 2024’ es el no poder comer y sobre todo que va a echar mucho de menos a su bebé. «Mis padres ya me han dicho que estoy loca, pero me apoyan siempre en todo. Voy a ir a por todas», aseguraba. Y es que si hay algo que ha repetido en varias ocasiones durante su paso por ‘Así es la vida’ es que va a ganar.

Zayra Gutiérrez, fichaje estelar de ‘Supervivientes 2024’

Zayra Gutiérrez es famosa desde que nació por ser hija de dos de los rostros más conocidos del mundo del deporte y la televisión: el futbolista Guti y la presentadora Arantxa de Benito. Fue en 2018 tras cumplir la mayoría de edad cuando su nombre saltaba a los medios de comunicación y empezaba a acaparar portadas de revistas.

Pese a que nunca ha participado en televisión, ha protagonizado sonados titulares. Uno se produjo en 2021 cuando en plena pandemia realizó una fiesta en la que no se cumplían las medidas de seguridad. A esto se sumó las declaraciones de Manuel González, concursante de ‘La isla de las tentaciones’, y actualmente de ‘GH DÚO’, quien aseguró haber pasado una noche de desenfreno con ella y su amigo Cristian en un hotel

Aunque otro de los titulares que más impactó fue cuando en noviembre de 2022 se anunció su embarazo de su primer bebé en común con su pareja, Miki Mejías, con el que lleva saliendo cuatro años.

La influencer, que acumula más de 23.000 seguidores, no duda en compartir todas las facetas de su vida en Instagram, aunque, sobre todo, suele presumir de la familia que ha formado con su chico y su hijo Hugo, el gran amor de su vida.