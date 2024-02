La imponente revelación de Nacho Abad sobre lo ocurrido con María del Monte en el juzgado

María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, declararon en la mañana de este viernes 16 de febrero en los juzgados, una semana después de que la Guardia Civil detuviera a la banda que, supuestamente, había asaltado su casa. Entre los que se encontraba el sobrino de la cantante, Antonio Tejado. Una declaración que ha contado con pelos y señales Nacho Abad.

Ambas llegaban a los juzgados poco antes de las nueve y media de la mañana y salieron pasadas las 14:30. María del Monte se enfrentaba así a uno de los peores momentos de su vida al tener que declarar por el robo con violencia que sufrió hace cinco meses. Este mismo viernes, Nacho Abad relataba en ‘¡De viernes!’ el desgarrador testimonio de la pareja ante el juez.

Según ha desvelado Nacho Abad, para acceder a la casa los asaltantes eligieron un descampado trasero que «solo conocen los vecinos de la urbanización». Para saltar la tapia que rodea la vivienda «cogen un palé de madera, lo ponen contra la valla y lo utilizan como escalera tanto para subir como para bajar». Los encapuchados entraron por la puerta de atrás «porque no hay sistemas de vigilancia, perros, ni alarmas. Pegan una parada y la abren porque saben que el pestillo no funciona».

Para evitar ser seguidos, no llevan sus propios teléfonos móviles, sino terminales ‘limpios’ con tarjetas de prepago. Sin embargo, un ‘error’ hizo que a uno de los miembros de la banda se le cayera el teléfono el día anterior al robo. El teléfono móvil fue encontrado por un vecino al día siguiente, y pertenece al boxeador ruso presunto líder de la banda. Además, Nacho Abad desveló que «los primeros agentes que llegan se encuentran la llave de la puerta automática y los teléfonos móviles de los habitantes de la casa».

Nacho Abad relata cómo fue el asalto a la casa

Nacho Abad en ‘De Viernes’

Según el testimonio de María del Monte, revelado por Nacho Abad, la cantante y su pareja «tuvieron la sensación de que las trataban bien, y ese fue el indicio para la Guardia Civil para sospechar que había alguna persona que conocía a las víctimas». Al entrar «no reúnen a todos» sino que Inmaculada y María se quedan en su habitación.

Según el relato de la periodista, los asaltantes la dieron golpes contra la almohada cada veinte segundos para evitar que pudiera respirar, amenazando con matar o secuestrar a alguien de la casa si no abre la caja fuerte en «tres minutos». Mientras, a la hija y al yerno de Inmaculada, que también estaban en el domicilio, se los llevaban al vestidor, y como no consiguen abrir la caja fuerte porque ella no tiene la contraseña, los bajan al sótano con la persona del servicio.

«Hay cinco personas más en la vivienda: cuatro en la primera planta, una en el sótano, a quien no mueven de ahí y a quien quitan el teléfono móvil. A los habitantes de la parte de arriba también les quitan el móvil. No es como en las películas, no los juntan. Dejan a María del Monte y a Inmaculada en su habitación y ahí comienzan los golpes», contaba el presentador de ‘En boca de todos’.

María del Monte se habría planteado retirar la denuncia contra su sobrino

Según el periodista, «a quién más le dan es al marido de la hija de Inmaculada. A Inmaculada la agreden contra la cama en varias ocasiones, intentándola no dejar respirar. Inmaculada es maltratada de forma salvaje». «Me maniataron con el cargador del móvil contra la cama. Me estrujaron cada veinte segundos la cabeza contra la almohada«, relataba la propia Inmaculada ante el juez.

«Al escuchar que las voces de los asaltantes se van yendo, todos se reúnen en la primera planta y llaman a la Policía con un móvil que no le han podido quitar a la hija de Inmaculada», prosiguió relatando Nacho Abad en el plató de ‘¡De Viernes!’. Sobre el botín que se llevaron los ladrones, el periodista aseguró que la cantidad de la caja fuerte alcanza un millón de euros. «Un millón de euros en joyas, más otras sueltas que había por la vivienda”, afirmaba. Además, explicaba que los asaltantes no llevaban medios suficientes, por lo que tuvieron que coger la colcha de una cama para envolver las joyas.

Aunque María del Monte ha barajado la posibilidad de quitar la denuncia contra su sobrino, según el presentador de Mediaset Inmaculada Casal no estaría de acuerdo, porque ella era la que recibió las llamadas de Antonio Tejado.

«Los comentarios que hace después del atraco», quitándole importancia fue algo que también despertó las sospechas de la mujer de la cantante. «Inmaculada escucha a Antonio Tejado y le da la sensación de que está mintiendo». Sospechas que aumentan después de que el Tejado le regale un perro a su tía esa misma mañana.