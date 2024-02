Jorge González denuncia las líneas rojas traspasadas en el Benidorm Fest y señala al jurado

Jorge González siente «pena» y «rabia» tras el Benidorm Fest 2024. Esas son las dos palabras con las que ha definido su estado tras la preselección de Eurovisión que le dejó fuera de combate por las valoraciones del jurado pese a que era una de las propuestas favoritas de los espectadores. De hecho, ganó el televoto en su semifinal y se quedó en segunda posición tras Nebulossa con solo dos votos menos en la final.

El que fuera ganador de ‘Tu cara me suena’ asegura que se visualizaba en el certamen europeo «totalmente» y que, por ello, diseñó un gran show junto a su cuerpo de baile «que podía funcionar tanto aquí como en cualquier punto de Europa» como así ha comentado en una entrevista para 20minutos. «Siento pena porque teníamos mucha ilusión de vivir esta experiencia, y rabia porque, de alguna manera, aun contando con mucho apoyo del público, el jurado no nos dejó seguir jugando en la final», lamenta.

Precisamente, respecto a las puntaciones tan criticadas de los miembros del jurado, que recibieron abucheos ensordecedores de los asistentes, Jorge González muestra su decepción y su desconcierto. «La verdad es que no lo entiendo. Sobre todo porque Beatriz Luengo, que fue la portavoz del jurado, dijo que se iba a valorar el conjunto y no fue así. No me sentí valorado porque hay que tener en cuenta que, con la suma del voto demoscópico y el del televoto, obtuvimos casi el 90% del total. Una puntuación que daba igual porque el jurado me dejó fuera de combate», declara al citado medio.

De este modo, aunque el balance que hace del Benidorm Fest es bueno y se queda, en general, con lo positivo, el cantante no puede negar «que se me ha quedado esa espinita clavada». Ya no solo por no sentirse valorado por el jurado, sino porque, durante la experiencia, Jorge González ha sufrido la cara B con insultos y ataques racistas inaceptables por ser gitano.

«Lo he pasado realmente mal. Se han traspasado muchas líneas rojas y he tenido que poner alguna que otra denuncia por los ataques de odio y racismo tan graves que he recibido. Me sorprende mucho que me hayan llamado ‘gitano maricón’ en tono despectivo personas del mismo colectivo. No se puede entender que a estas alturas se utilice una condición sexual como ataque», denuncia Jorge González en dicha entrevista.

Y a colación, el artista se confiesa descolocado con que ‘Zorra’ de Nebulossa -la ganadora- se esté valorando como una canción «supernecesaria para los derechos de las mujeres» y que «esa misma gente que está ensalzando el feminismo y, por lo tanto, la igualdad» sea «la misma que lleva semanas insultándome de manera salvaje» con esos comentarios racistas e incluso homófobos antes mencionados.