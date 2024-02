Joaquín Prat clama lo que de verdad piensa de que ‘Supervivientes’ fiche a Carmen Borrego

Joaquín Prat ha comentado en ‘Vamos a ver’ el fichaje revelación de ‘Supervivientes 2024’: Carmen Borrego. Su participación, que ya confirmamos en exclusiva en El Televisero, fue oficializada por Telecinco en la tarde de ayer lunes y, desde entonces, el revuelo ha sido máximo. Ha hecho las delicias de las redes. Nadie se esperaba realmente que la colaboradora aceptara una aventura tan adversa.

Así, el presentador se ha mojado sobre lo que piensa de que forme parte de un casting que ha definido como «espectacular» este año y no ha dudado en lanzarle un reproche a su compañera: «Carmen Borrego, por obligaciones contractuales, miente muy bien, pero como una bellaca. Se lo había preguntado mil veces y me decía: ‘no, qué dices, no hay dinero para pagarme, ni en broma me meto yo ahí'».

«Yo lo que soy es muy consecuente y, si me dicen que no puedo decir nada, no digo absolutamente nada. Porque, si se lo dices a una persona, ya empieza el ‘te lo digo a ti pero no se lo digas a nadie’ y, al final, se entera todo el mundo», se ha justificado Carmen Borrego. «Para nosotros es un orgullo y te vamos a defender a muerte», ha prometido Joaquín Prat, entusiasmado con lo mucho que va a dar de sí su concurso en ‘Supervivientes 2024‘.

También ha dedicado sus mejores deseos a Kike Calleja, otro colaborador de ‘Vamos a ver’ -y del extinto ‘Sálvame’- que va a poner rumbo a Honduras junto a la Campos. «Os deseo lo mejor, creo que habéis elegido una gran edición que es esta», ha comentado Prat; para el que esta temporada cuenta con una lista de concursantes muy superior a las últimas ediciones: «el casting es otro casting, es otra historia».

Por otro lado, Carmen Borrego no ha podido ocultar ante Joaquín Prat su gran miedo respecto a su proceso de adaptación en la isla: «Durante muchos años se me ha ofrecido ir a ‘Supervivientes’, pero por motivos familiares no me podía ir de España. Este año sí. Y eso es lo que a mi más me preocupa. Mi madre se fue en el mes de septiembre, yo he entrado en una vorágine de trabajo y no he parado. Y a lo que más miedo tengo es a que, cuando llegue a Honduras y pare, me dé el bajón por el duelo de mi madre, que creo que a lo mejor no lo he pasado como lo tenía que pasar».