Indignación con Julia Gómez Cora por su feo gesto con Bruno en ‘Bailando’: «Mala persona»

Bruno Vila y Julia Gómez Cora, una de las integrantes del jurado profesional, han tenido un fuerte rifirrafe en ‘Bailando con las Estrellas‘. El componente de Mozos de Arousa se ha rebelado contra la dureza de las valoraciones del jurado en la anterior semana, pues recibió la peor puntuación de todas las galas emitidas hasta la fecha.

«Yo noto que me están atacando un poco de más. La televisión no se hace para los jurados, se hace para el público y mientras el público me quiera aquí, yo voy a estar aquí. Le guste al jurado o no le guste al jurado. Es que ser jurado es muy fácil, da igual que sepas de baile o no. Tú levantas la paleta y ya está. Yo creo que es más difícil ser concursante y actuar ante cientos de miles de espectadores. Se cebaron conmigo», ha denunciado fuera del plató.

«El 2 de Julia me pareció muy, muy feo y a malas», ha opinado su compañera de baile. «No hay que hacer leña del árbol caído y me sentí mal y desmoralizado», ha admitido Bruno Vila. No obstante, tras hacer terapia durante la semana, el joven gallego se ha puesto las pilas tanto como ha podido para sacar adelante un quick step.

Sin embargo, tras la actuación, que ha sido notablemente mejor que la de la anterior gala, el jurado le ha vuelto a dar mucha caña, especialmente Julia Gómez Cora, llegando a ser desagradable. «Tú papel no es fácil y tiene mérito que hayas venido a un programa de baile. Pero nuestro papel tampoco es fácil. ¿O te crees que a mi me gusta ponerte un dos o menos?», le ha confrontado.

«Pues lo pusiste con ganas», le ha replicado Bruno Vila sin cortarse. «No estamos en ‘Reacción en cadena’ donde están valorando tu capacidad intelectual y tu rapidez mental. Aquí estamos en ‘Bailando con las estrellas’ y lo que estamos valorando es el baile», ha sentenciado con un tono bastante bronco la jueza.

A continuación, Julia Gómez Cora le ha valorado con un mísero punto. «En lugar de poner la energía en criticar, hay que ponerla en bailar. Un 1», le ha espetado con vehemencia. Se ha tratado del primer uno de la historia de ‘Bailando con las estrellas’. «Dijo Antonia que no tenía que moverme yo por el rencor, pues Julia yo creo que ese 1 nace del rencor«, le ha soltado Bruno sin rodeos y un tanto exaltado. «Yo no tengo ningún rencor», le ha respondido ella.

Un momento de grandísima tensión por el que Jesús Vázquez ha tenido que detener la emisión del talent e irse a publicidad. «Vamos a publi y nos recomponemos de este momento tan fuerte que acabamos de vivir», ha comentado el presentador.

En redes, el público ha clamado de forma generalizada contra Julia Gómez Cora por su extrema crueldad en la valoración a Bruno Vila, empleando demoledores comentarios como estos:

