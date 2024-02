Horóscopo fin de semana, del 23 al 25 de febrero de 2024: Pronósticos en todos los signos

Alcanzamos ya el cuarto y último fin de semana del mes de febrero y arranca el viernes marcado por el ingreso de Mercurio, el signo de la comunicación, en Piscis. ¿Quieres enterarte cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales este fin de semana, en el pronóstico completo del horóscopo entre el viernes 23 y el domingo 25 de febrero?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, la próxima Luna llena se produce este próximo sábado. A este segundo plenilunio del año se le atribuye el nombre de Luna de Nieve, un evento astronómico se producirá frente al signo de Virgo. Además la energía mística de esta nueva fase lunar ayudará a materializar sueños y aspiraciones.

Descubre aquí todas las predicciones del horóscopo para el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de febrero de 2024 en Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio:

Horóscopo fin de semana Acuario

Felicidades, porque con el Sol y el planeta Venus en tu signo, eres el mimado del Cosmos. Aunque haya altibajos en tu vida, confía en tu buena estrella porque vas a poder vencerlos. Atraviesas un buen momento para hacer cambios positivos en tu vida sentimental.

Horóscopo fin de semana Escorpio

En el amor, podrá haber un conflicto motivado por la diferencia de caracteres, pero con final feliz. Sé muy sincero y habla con claridad de lo que te preocupa. No permitas que nada perturbe tu vida.

Horóscopo fin de semana Aries

Este fin de semana puede surgir un problema familiar que te alterará, pero si mantienes la calma todo se resolverá favorablemente. Una inesperada recompensa te hará recuperar la fe en ti mismo. Sigue dándolo todo y llegarás muy alto.

Horóscopo fin de semana Géminis

Buen momento para valorar todo lo que la vida te está dando. Con la Luna creciente en tu signo este fin de semana, estarás tan misterioso y enigmático que nadie sabrá lo que piensas. Rodéate sólo de lo que realmente te hace feliz.

Horóscopo fin de semana Tauro

Te estás planteando llevar a cabo algún cambio en tu vida, pero debes meditarlo bien y lanzarte a ello cuando lo tengas claro. Este fin de semana saldrá a la luz tu lado más creativo y disfrutarás mucho mostrando todo lo que llevas dentro.

Horóscopo fin de semana Virgo

Si te quedas anclado en el pasado y comienzas a dudar de tu futuro y de lo que eres capaz de conseguir, perderás la fuerza y la motivación necesarias para lograr tus objetivos. Pisa fuerte y confía en ti. Este fin de semana un encuentro inesperado te hará muy feliz.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Puedes sufrir un distanciamiento con un familiar o con alguien que quieres, pero te apasionarás tanto por algo que casi olvidarás lo que te rodea. Aleja de tu mente los pensamientos negativos.

Horóscopo fin de semana Piscis

Llevar a cabo un pequeño cambio en tu casa te ayudará a renovarte y a apartar de tu vida lo que no te aporta nada positivo. No te empeñes en solucionar algo que te preocupa porque quizá éste no sea el momento oportuno para poder hacerlo.

Horóscopo fin de semana Libra

Estás bajo la protección de las estrellas y todo lo que lleves a cabo será un éxito. Este fin de semana experimentarás emociones de todo tipo y sentirás una llamada interior que te impulsa a expresar todo lo que llevas dentro; sigue tu instinto.

Horóscopo fin de semana Leo

Aunque gozas del cariño de tus amigos, notarás que, en ocasiones, se habla a tus espaldas. No hagas tú lo mismo y evita las críticas; te alegrarás de no haber entrado en ese juego. Disfruta al máximo del fin de semana, te lo mereces.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Aunque, al final, siempre eres tú el que toma sus propias decisiones, deberías escuchar los consejos de los que te quieren. Este fin de semana es un buen momento para aclarar malentendidos.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Podrán desencadenarse una serie de cambios que darán un toque de color a tu vida y te ayudarán a ver la luz al final del túnel. Este fin de semana evita las personas que te transmiten malas energías.