Histórica decisión de Telecinco con ‘Supervivientes’, que arriesga con una nueva versión

‘Supervivientes‘ tendrá continuidad inmediata en la parrilla de Telecinco después de la edición 2024 que está a punto de estrenarse; presumiblemente el próximo jueves, 7 de marzo. Y esto será así porque, según avanza VerTele y ha verificado El Televisero, Mediaset ha decidido desarrollar una versión ‘All Stars’ del concurso para los meses de verano con motivo de su vigésimo aniversario.

Según indica este portal, esa supuesta variante está ideada para los meses de junio y julio enlazando directamente con el final de ‘Supervivientes 2024’. No obstante, su producción ahora mismo se encontraría en una fase muy embrionaria y el casting aún no estaría diseñado. Eso sí, el objetivo es que sea «histórico».

Y es que una versión de ‘Supervivientes All Stars’ supone poder reunir a los emblemáticos y más sonados concursantes de todas las ediciones que se han emitido hasta la fecha en Telecinco. No obstante, el citado medio recoge que no tiene por qué ser un reencuentro únicamente de los ganadores, y que la idea es abrirse también a rostros que en su día captaron la atención de la audiencia y remaron a favor del formato. ¿Volvería por ejemplo Isabel Pantoja? ¿Y una ganadora tan completa como Sofía Suescun?

Además, como es lógico, será el equipo de Cuarzo, la nueva factoría audiovisual de ‘Supervivientes’, quien asuma la producción esta nueva variante del reality de supervivencia. También es previsible que repita el mismo equipo de presentadores: Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño, Carlos Sobera y Sandra Barneda.

De confirmarse este extremo, hablamos de que tanto el equipo que se desplazará a Honduras en los próximos días como Laura Madrueño verán prolongada su estancia en el país centroamericano durante más de cinco meses. Algo que es igualmente histórico y que no tiene precedentes.