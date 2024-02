Estos dos minutos de Ana Belén desmontando a Ayuso con Évole se comparten sin parar

Este domingo 4 de febrero, La Sexta ha emitido una nueva entrega de ‘Lo de Évole’ con Ana Belén como invitada. La cantante se ha sincerado con Jordi Évole sobre su matrimonio con Víctor Manuel y sobre la agresión sexual que sufrió hace años.

Sin embargo, y aunque los usuarios de redes sociales, en general, han aplaudido la sinceridad de Ana Belén, ha habido un comentario que se ha llevado una gran ovación. Y ha sido su crítica a Isabel Díaz Ayuso y al polémico lema para las elecciones de ‘comunismo o libertad’.

La también actriz nunca ha ocultado su ideología política, sino más bien todo lo contrario, siempre ha hecho gala de un carácter reivindicativo. Nunca ha temido el hacer pública su opinión, aunque ello le haya generado problemas a nivel profesional. Cabe recordar que hace unos meses, la obra que representaba, Romeo y Julieta, fue censurada en una localidad donde gobernaba la derecha. Algo que ella, según reconoció a Jordi Évole, no puede entender.

La crítica de Ana Belén a Isabel Díaz Ayuso

El comunicador catalán le ha preguntado a Ana Belén por el famoso lema ‘comunismo o libertad’, que Isabel Díaz Ayuso defendió durante la campaña electoral para las elecciones generales del 2023. Y ella ha contestado con la sinceridad que la caracteriza: «¿Libertad en qué? ¿En que me pueda tomar unas aceitunas tomándome una caña? ¿Esa es la libertad? ¿O la libertad es que yo pueda tener una sanidad pública en condiciones?».

«No está reñida una cosa con la otra. Pero que es más importante: ¿Qué yo me pueda comer una aceituna en la terraza en la calle? ¿O que yo tenga médicos de la sanidad pública, y que no me tenga listas de espera de meses? ¡Joder! Prefiero no tomarme la aceituna, coño», sentencia, visiblemente enfadada.

«El discurso populista es tan fácil hacerlo, y es tan fácil que cale… ¿el comunismo en España te ha hecho algo malo? A ver quien me contesta», ha proseguido la cantante, al tiempo que ha reclamado «más memoria». «En las épocas más complicados de este país, la gente que estaba organizada, trabajando, en las empresas… coño, ¿cómo nació Comisiones Obreras? Pues de gente que estaba militando en el PCE, gente que dio la vida por la democracia», ha recordado.

Ana Belén militó en el PCE (Partido Comunista de España), e incluso se ganó un apodo por su marcado carácter crítico dentro del mismo. Así lo explicó ella misma, entre risas: «A Rosa León y a mí nos llamaban militantes ‘antipatizantes’ porque tocábamos un poquito los cojones». No obstante reconoció que a pesar de que su ideología es compartida con su familia, no fue en su casa donde adquirió el interés por la política. «Fueron los rojos del teatro», ha bromeado.

Tiene pinta que no vota a Ayuso #LoDeAnaBelén pic.twitter.com/zoHITyOHu6 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 4, 2024

Aplausos a la cantante por su ‘guantazo’ a Ayuso

Esta sinceridad de Ana Belén y, muy especialmente, su defensa de la sanidad pública en Madrid frente a los recortes de su presidenta, recibieron el aplauso de los usuarios de X, antes Twitter.

#LoDeAnaBelén defendiendo la sanidad pública (que esa es la verdadera libertad) y el No a la guerra aunque eso te pueda perjudicar profesionalmente. En resumen, anteponer el bienestar común al propio. Brava — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) February 4, 2024

#LoDeAnaBelén ¿Libertad en qué, en qué me pueda comer unas aceitunas tomándome unas cañas, o que pueda tener una sanidad pública? Qué grande como siempre Ana Belen 🫶💥@LoDeEvole / @jordievole pic.twitter.com/Xyul62EIGf — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) February 4, 2024

Ana Belén: “Libertad, ¿en qué? ¿En qué me pueda comer unas aceitunas tomándome una caña? ¿Esa es la libertad? ¿O la libertad es que yo pueda tener una sanidad pública en condiciones?”



Soy más #anabelenista que nunca#LoDeAnaBelén https://t.co/rs7q4zjeFA — Bérnar (@BernarGM) February 4, 2024

La templanza apasionada, el compromiso cívico, la belleza de verdad, la memoria y el talento, el trabajo y la luz. Todo eso es y lo transmite con generosidad @OficialAnabelen. Gracias @jordievole por el regalazo. #LoDeAnaBelén , @LoDeEvole pic.twitter.com/hlrB7ADk7a — Octavio Salazar Benítez (@salazar_octavio) February 4, 2024

Ana Belén: “Libertad de comer unas aceitunas o de tener una sanidad en condiciones? 👏👏👏 todos los aplausos para ella! #LoDeAnaBelén pic.twitter.com/OP852QB5lZ — Ángel Varela Pena (@angelvarelapena) February 4, 2024

No me puede gustar más esta mujer. Qué bien escucharla pausadamente en una entrevista

#LoDeAnaBelén — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) February 4, 2024

“Entre la libertad de tomarme unas aceitunas y tener seguridad social, prefiero lo último, hay que tener memoria” #LoDeAnaBelén, ella en estado puro @LoDeEvole pic.twitter.com/3Cwvd8ge4B — M@ José E. (@merijoe_est) February 4, 2024

Ver @LoDeEvole es una delicia fotográfica plano tras plano. Conversaciones profundas donde los silencios hablan más que las palabras. Enhorabuena @jordievole por #LoDeAnaBelén pic.twitter.com/xxCQ9UUGzr — Rafa Rodrigo 🏳️‍🌈 (@RafaRodrigoZ) February 4, 2024

Ana Belén reivindicando la memoria y las vidas que ha costado conseguir que tengamos democracia en nuestro país. Yo cantaba sus canciones con 3 años y a día de hoy me sigue pareciendo maravillosa ❤️ #LoDeAnaBelén — Gema Nieto (@GemaNieto81) February 4, 2024

Disfrutando como siempre de #AnaBelén en #LoDeAnaBelén . Una artista inmensa que siempre ha defendido la verdadera libertad, sin medias tintas, aunque otr@s rabiasen. BRAVA. — Nexus6 (@Landher_Iturbe) February 4, 2024

Me está encantando la entrevista a Ana Belén, hay que pelear por la sanidad pública. Los derechos públicos y la justicia social no se puede dejar de lado. #LoDeAnaBelén — Cristina Dueñas (@crisdb18) February 4, 2024

Ana Belén sobre #Ayuso : "Libertad, ¿En qué? ¿En tomarme unas aceitunas? ¿O Libertad es que yo pueda tener una sanidad pública?"



Qué gran verdad y qué gran programa #LoDeAnaBelén — Nexus6 (@Landher_Iturbe) February 4, 2024

me quedo con el significado de libertad de ana belén #LoDeAnaBelén — 𝙢𝙪𝙧𝙞 (@alvaromuri) February 4, 2024

Ana Belén lamenta los preguntas machistas que ha tenido que soportar en entrevistas

Además de hablar de política, Ana Belén también nos ha dejado ver su parte más personal recordando cómo fue su primer encuentro con su marido, Víctor Manuel. Ambos forman una de las parejas más estables y queridas de la industria musical. La primera vez que le vio, el cantante se encontraba de gira por Galicia con Julio Iglesias, y ella les conoció de forma simultánea. Asegura que desde entonces, ya sintió algo por él. Tanto es así que incluso les preguntó que iban a hacer más tarde. Sin embargo, «él no me hacía ni caso, estaba a otra».

Además, ha explicado a Jordi Évole las preguntas machistas que ha tenido que soportar en diversas entrevistas por grabar ciertas escenas en el cine. «Me preguntaban que qué pensaba Víctor», ha recordado Ana Belén. Aunque ella siempre les respondía de la misma manera: «¿Le harías esa pregunta a Víctor? Entonces, ¿por qué coño me la haces a mí?».

En otro momento de la entrevista ha recordado cómo un conocido director de cine intentó abusar de ella: «Me pasó. Fuera de rodaje. Yendo por la calle, de noche. Me arrinconó contra la pared y me besó. Dije ‘¿cómo’? Sin haber habido insinuaciones antes… Fue desagradable”.