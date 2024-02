Ana Belén revive con Jordi Évole el abuso sexual que sufrió: «Me arrinconó contra la pared»

Ana Belén será la próxima invitada que charlará con Jordi Évole en ‘Lo de Évole’. Y, aunque el programa se emitirá este domingo 4 de febrero, LaSexta ya ha emitido algún avance con algunas pinceladas de lo que dará de sí la entrevista. E intuimos que dará mucho de qué hablar.

En uno de los fragmentos se puede ver como la actriz y cantante se sincera con el periodista sobre un ataque sexual que sufrió hace años por parte de un conocido director de cine. Una confesión que llega días después de que ‘El País’ destapara los testimonios de tres mujeres que acusaban al director Carlos Vermut de agresión sexual.

A raíz de esto, Jordi Évole no duda en preguntar a Ana Belén si ella sufrió algún episodio del mismo estilo. «Tú revisando tu vida dedicada al cine, ¿detectas momentos en que te pasó?», quiso saber el comunicador catalán. Inmediatamente, la cantante le interrumpió para contestar afirmativamente: «Sí, esto me pasó. Y no como sutiles».

Ana Belén relata el episodio de agresión sexual que sufrió

Acto seguido, procedió a explicar lo que realmente le ocurrió. «Hay uno que me pasó fuera del rodaje, con un director. Yendo por la calle de noche, me arrincona contra la pared y me besa, y dices ¿cómo? Desagradable», recuerda la mujer de Víctor Manuel. Además, deja claro que no había habido ninguna insinuación antes.

Sin dar crédito a lo que estaba escuchando, Jordi Évole le pregunta si el director es conocido. A lo que ella responde que sí, pero sin dar el nombre. El periodista también quiso saber cómo sorteó la situación, y Ana Belén responde que «con risa nerviosa, supongo». «Supongo que me daría esa risa nerviosa que te da ante una situación un poco inusual y violenta», reconoce, asegurando que estaba deseando llegar al hotel. Aunque lo peor de todo fue lo que pasó después: «Luego tuve que rodar con él toda la película».

En ‘Más Vale Tarde’ emitieron este viernes el avance de la entrevista a la cantante. E Iñaki López no dudó en dar su opinión al respecto: «Me da la sensación que la persona que protagonizó ese ataque sexual a Ana Belén tenía por costumbre manejarse así», sentenció el presentador.