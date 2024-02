Esperanza Aguirre deja a Ana Terradillos con esta cara tras soltarle que no sabe quién es

Quedan solo 48 horas para que los gallegos acudan a las urnas a elegir a quién será su próximo gobierno durante los próximos cuatro años. Y por ello, ‘La mirada crítica‘ ha querido analizar los comicios gallegos entrevistando a diferentes representantes de los partidos. En el caso del PP, Ana Terradillos conectaba con Esperanza Aguirre.

Así, después del enganchón que tuvo la ex presidenta de la Comunidad de Madrid con Risto Mejide, Ana Terradillos conectaba con ella para hacer un repaso a toda la actualidad y la polémica por el indulto a Puigdemont del que llegó a hablar Feijóo.

Lo llamativo ha sido cuando Esperanza Aguirre al responder a las preguntas de Ana Terradillos sobre la amnistía sufría un garrafal lapsus al confundir el nombre de la presentadora de ‘La mirada crítica’. «Sánchez les ha perdonado sin que digan que no lo van a hacer, Eva. La amnistía no está contemplada en nuestro derecho», decía la ex política del PP llamando Eva a la presentadora.

El lapsus de Esperanza Aguirre con Ana Terradillos en Telecinco: «No sé qué Ana eres»

«Me llama como mi coordinadora, que es maravillosa. Yo soy Ana, Esperanza«, le corregía Ana Terradillos a su invitada al escuchar como la había llamado Eva.

La cuestión es que parece que Esperanza Aguirre estaba algo desubicada y no sabía quién era la persona que le estaba hablando. «Perdona, Ana, es que no te veo. No sé qué Ana eres», soltaba la que fuera presidenta de la Counidad de Madrid dejando un momento algo insólito.

Al terminar la conexión, Fernando Berlín hacía referencia al lapsus que había tenido Aguirre con Ana Terradillos. «Esperanza Aguirre, no sé si lo ha hecho con intencionalidad o con despiste, es muy ingeniosa», aseveraba el periodista. «Esperanza Aguirre no da puntada sin hilo, pero si ella fuera un referente en su partido no estaría haciendo entrevistas a las 9:00 horas con los programas de la televisión», apostillaba Esther Palomera por su lado.