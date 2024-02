Risto Mejide hace tragar saliva a Esperanza Aguirre tras criticar a ‘Todo es mentira’: «Y tú, callada»

Con el debate de este martes, la tensión en ‘Todo es mentira’ estaba más que asegurada. Risto Mejide no dudó en discutir con sus colaboradores la supuesta negociación entre el Partido Popular y Esquerra. Lo que el presentador no sabía, es que el ambiente se iba a caldear rápidamente. Tanto, que Esperanza Aguirre y el conductor del programa acabaron envueltos en una sonada discusión, que terminó con Mejide cortando en seco a su colaboradora.

Marta Rovira, número dos de Esquerra Republicana de Cataluña, ha sorprendido al revelar que el propio Feijóo entabló conversaciones con la formación para lograr formar gobierno. Y aunque el Partido Popular ya lo ha negado, ‘Todo es mentira’ lo sometía a debate este martes. «Yo no sé, y ninguno de nosotros lo sabemos, es lo que dijo Feijóo en aquella cena», comenzó explicando la expresidenta de la Comunidad de Madrid para salir en defensa del líder de los populares. «Por lo que se ve, Feijóo se ha sentido obligado a concretar cuál es su punto de vista en todo esto», continuó Aguirre.

«Yo lo que sé es que estamos en contra de la amnistía y de los indultos», aseguró Esperanza Aguirre hablando en nombre del Partido Popular. Fue entonces cuando Risto Mejide la señaló por poner en duda la veracidad de quiénes sostenían las declaraciones de Rovira. «16 medios de este país han publicado que Feijóo les había filtrado que está abierto a indultos condicionados a los líderes del ‘procés’ y que su partido estudió la amnistía durante 24 horas» comenzó apuntando el presentador. ¿Estás diciendo que mienten esos 16 medios?«, preguntó Mejide directamente a su colaboradora.

Risto Mejide frena a Esperanza Aguirre: «¿Estás diciendo que mienten esos 16 medios?»

Ante la encerrona del presentador, a Aguirre no le quedó otra que tratar de explicar su defensa a los populares. «¿Y qué condiciones eran? Pues las que dice la ley. Que vengan, que los juzguen y que se comprometan a no volver a hacerlo«, aseguró la política al presentador de Cuatro, que no parecía satisfecho con la argumentación de la expresidenta.

Risto Mejide y Esperanza Aguirre en ‘Todo es mentira’

«Esto es lo que hace que los indultos sean legales. Pero estos señores han dicho: ‘Ho tornarem a fer'», insistió la integrante de la mesa del programa, llegando a quejarse incluso del ímpetu con el que ‘Todo es mentira’ critica al Partido Popular en todos sus programas. «Aquí nos dedicamos a meternos con el PP en vez de meternos con el PSOE. Esto es un programa anti PP», espetó la expolítica dejando claro su reproche contra el programa.

Después de soltar una carcajada, el comunicador procedió a dejar en evidencia la falta de objetividad que su colaboradora estaba teniendo a lo largo de la emisión. «Toda la primera parte del programa hemos cargado contra Marlaska y contra Montero. Y tú, callada. Y tú, encantada. Ahora en cuanto giramos al PP. En fin…», espetó Risto Mejide, que dejó al descubierto la imparcialidad de Esperanza Aguirre.