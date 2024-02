El ‘guantazo sin manos’ que revienta la primera ‘Batalla de restaurantes’ de Alberto Chicote

‘Batalla de restaurantes’ comenzó este jueves en La Sexta, y como era de esperar, los niveles de tensión estuvieron por las nubes. Alberto Chicote arrancó su nuevo formato poniendo a competir a distintos restaurantes de Cádiz, que intentaron demostrar quien servía el mejor atún rojo.

En el momento de conocer las valoraciones que se habían otorgado a cada restaurante, hubo un tenso enfrentamiento entre dos concursantes. Luis no dudó en quejarse a Juan Pedro por la nota que había recibido, llegando a referirse a esta como «un guantazo sin manos».

‘Villanos Bistró Canalla’, ‘Ciclo’, ‘Burlesque’ y ‘Puerto Mío’ fueron los protagonistas de la primera entrega del nuevo talent culinario de La Sexta. Cuando llegó el momento de conocer las puntuaciones, el ambiente comenzó a caldearse. El primero en sorprenderse fue Ramón, de ‘Burlesque’, que recibió un 5,6 cuando esperaba un 8. El chef no tardó en cargar contra la responsable de esa puntuación, María de ‘Puerto Mío’. «Mi gusto con el tuyo no es igual, yo te traté con más cariño. Has ido a concursar desde el minuto uno y no has sido honesta», espetó Ramón a su compañera.

También recibió un 4 por parte de Juan Pedro en la comida. «Fue por el comentario que me hizo, llegó como un león y me hizo pasar la velada un poco incómoda», explicó el cocinero. A lo que Ramón replicó que él había «puntuado por lo que había comido». Pero cuando llegó el turno de Juan Pedro de conocer su valoración de ‘Villanos Bistró Canalla’ fue cuando las cosas se torcieron. El concursante de ‘Batalla de restaurantes’ se encontró con un suspenso de la persona que menos lo esperaba.

Tensión por las valoraciones en ‘Batalla de restaurantes’

«Creo que con un notable estaría bien», comentó Juan Pedro antes de conocer su puntuación, que le haría enfurecer con su compañero. Repasando las notas, Chicote destacó la puntuación de 7,3 que había recibido en el servicio y preguntó al concursante quién creía que le había otorgado la menor puntuación. «Le he dado una puntuación incluso más alta que esa, la puntué con un 8, podría haber hecho como tú y haberte puesto un 1«, espetó Ramón a su compañero, aún enfadado por su valoración.

«Yo esto no lo he hecho para ganar el concurso… yo no he jugado como ha dicho mi compañero», explicó Juan Pedro para defenderse. «A mí tus puntuaciones me han hundido», insistió el dueño de ‘Burlesque’. Pero la guerra entre los dos concursantes quedaría atrás después de que Chicote revelase quién le había otorgado la menor puntuación. Para sorpresa del chef, había sido Luis, de ‘Ciclo’.

Valoraciones finales en ‘Batalla de Restaurantes’

«He pensado que era un tío muy prepotente, y te juro que a día de hoy pienso todo lo contrario, pero lo he puesto porque no estás ni en cocina ni en sala, y tu eres el alma de ese restaurante», explicó el dueño de ‘Ciclo’. Juan Pedro no tardó en estallar detrás de cámaras comentando su injusta valoración. «¿Qué me echabas de menos? ¿Tú has venido a comer o…?», espetó el concursante, indignado por la puntuación recibida. «No me ha dado argumento ninguno», sentenció el chef.

Sobre el suspenso en el apartado de comida, el dueño de ‘Ciclo’ siguió explicándose. «Yo ahí he valorado no la calidad del atún, porque se ve que es espectacular, pero me lo comí seco», sentenció el competidor de ‘Batalla de restaurantes’. «Luis es el que más bajo de todos te ha puntuado a ti», señaló Chicote a su concursante, que seguía visiblemente molesto por la traición.

«Intentaré seguir aprendiendo, intentaré arrimarme más a él a ver si tengo capacidad de hacer la mitad de cosas que hace él», comentó el dueño de ‘Villanos Bistró Canalla’ con tono irónico en la mesa. «Me ha dolido más que Luis me de ese ‘guantazo sin manos’, que me lo esperaba quizá más de Ramón por la trayectoria que teníamos en el programa. No me ha sorprendido Ramón, me ha sorprendido Luis», señaló el chef, que no daba crédito a lo ocurrido.

El ganador de la batalla

Finalmente, el restaurante que se alzó como el local que mejor atún rojo ofrece en Cádiz fue ‘Ciclo’, con una puntuación final de 7,2. Le siguió su compañero, con el que protagonizó un sonado desencuentro en las valoraciones finales, ‘Villanos Bistró Canalla’, que terminó el programa con un 6. En el tercer puesto, quedó ‘Burlesque’ con un 5,6 y el puesto final se lo llevó ‘Puerto Mío’ con un 4,4.