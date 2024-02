Carlo Costanzia no calla más y aclara cuál es su verdadera relación con Alejandra Rubio

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio está en boca de todos desde que salieron a la luz las fotos que confirmaban su romance. La pareja ha sido el tema principal de este San Valentín, y hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado sobre su relación. Sin embargo, este jueves el hijo de Mar Flores no ha dudado en contestar a los reporteros de ‘Así es la vida’, programa donde colabora la hija de Terelu Campos.

Si bien el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ya se ha encargado este jueves de poner en un aprieto a Alejandra Nieto, la cosa no ha quedado ahí. El magacín de Telecinco mostró a la joven las primeras declaraciones en exclusiva después de que su relación se hiciese pública. «No puedo ni os voy a decir nada, gracias por vuestro trabajo, lo entiendo, pero no os voy a decir nada», contestó el joven a los periodistas.

Las primeras palabras de Carlo Costanzia

Sin embargo, el hijo de Mar Flores no terminaría su intervención en el programa con esas palabras. «Nos conocemos y ya está, no voy a contestar a cosas mías personales», continuó explicando Carlo Costanzia, sin confirmar ni desmentir su supuesta relación con la hija de Terelu Campos. Y ante la persecución, el actor confesó a los reporteros que no estaba pasando el mejor de los momentos con esta situación.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’

«La felicidad son instantes, ahora mismo no estoy muy feliz, la verdad, me siento un poco presionado«, espetó el protagonista de ‘Toy Boy’. Pero la reportera del programa siguió insistiendo, y preguntó al joven por cómo iba a pasar el día de San Valentín. «Lo voy a celebrar con mi perrita», aseguró antes de revelar si había hablado con su madre sobre su nueva relación. «No me ha dado tiempo a hablar con mi madre, aunque ya se habrá enterado por otros medios», aseguró el joven.

Y después de ver las imágenes que el equipo del programa pudo conseguir este miércoles, poco después de que se conociese la noticia, ‘Así es la vida’ conectó en directo con la ‘Fashion Week’ para intentar hablar con Carlo Costanzia. «Madre mía, qué pesados. Espero que hagáis la misma propaganda de mis proyectos que de estas tonterías», señaló el modelo, visiblemente molesto por ver al equipo de Telecinco persiguiéndolo de nuevo.