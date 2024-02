Belén Esteban se fija en este detalle de Jesulín de Ubrique y le da una réplica lapidaria

Desde que salieron a la luz las polémicas declaraciones de Jesulín de Ubrique para Hola, todo el mundo estaba esperando lo mismo: la respuesta de Belén Esteban. Después de que el diestro se despachase sobre su expareja y presumiese de sus dotes de padre, las palabras de la de Paracuellos eran de esperar. La princesa del pueblo se ha pronunciado por fin y lo que ha señalado sobre su nueva portada deja muy mal parado al torero.

Parece que se trata de un viaje en el tiempo, porque la guerra entre Belén y Jesulín comienza a estar en su punto álgido. La antigua colaboradora de Mediaset atendió a los medios en la presentación de la segunda parte de ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix y no dudó en contestar a algunos titulares que dejó el torero. «¿Qué me queréis preguntar por Jesulín?», dijo el nuevo rostro de Netflix adelantándose a los más impacientes. Y es que la madre de Andrea Janeiro parecía tener ganas de dar la réplica a titulares como: «Creo que soy un padre bueno. Un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan». Pero escogió atacar por un camino distinto.

Belén Esteban se burla del aspecto de Jesulín

En mitad del evento organizado por Netflix, Belén Esteban decidió dedicar unas palabras a su expareja en tono irónico. «Que está guapísimo, mejor que cuando estaba conmigo y que me alegro que la vida le vaya tan feliz. Me alegro un montón y de que se porte con todos sus hijos tan bien. Un beso para ti y para la Campanario», soltó la protagonista de ‘Sálvese quien pueda’.

Sin embargo, no pudo evitar irse de la lengua cuando le preguntaron si el torero hacía de verdad referencia a «todos» sus hijos cuando hablaba de su excelente rol de padre. «Con todos no, qué coño. Yo soy muy irónica, cariño», añadió con una sonrisa. Sobre si de verdad «está ahí» cuando sus hijos le «necesitan», la antigua colaboradora de Telecinco prefirió no pronunciarse. «Paso palabra, estoy con Antena 3, no estoy con Mediaset, paso palabra», sentenció Belén con sorna.

Fue entonces cuando se mojó sobre la imagen escogida para ilustrar la exclusiva del torero en Hola. Y lo que dijo fue demoledor. «Yo entiendo que él venda lo que quiera, está en su derecho y no le voy a criticar, pero cuando vi la portada no sé si era Jon Kortajarena o Jesulín de Ubrique con tanto filtro que tenía«, espetó Belén Esteban.

Una crítica de la que ya se hizo eco su excompañera de programa Gema López, que atacó el discurso del torero en ‘Espejo Público’. Además de acusarlo de llevar «20 años contando lo mismo», la tertuliana señaló, al igual que Belén, la enorme cantidad de photoshop que había en la portada de la revista, en la que, según ambas, cuesta reconocer al diestro.