Avance semanal de ‘Pecado original’: la maniobra de Hasan con Ender y un nuevo romance

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, atraviesa una nueva explosiva semana, donde Yildiz va a lograr sus objetivos con Çagatay para iniciar un romance, cuando el joven comience a verla con otros ojos, e intentará ganarse al que le gustaría que fuera su futuro suegro: Hasan Ali. La ficción otomana estrenará en su hora habitual, las cinco de la tarde, cinco nuevos episodios en la semana del 19 al 23 de febrero de 2024 en Antena 3.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado Original’, Yildiz se mudaba a un nuevo apartamento con Halit Can y su madre Asuman, y cuando intenta localizar a Çagatay, su hombre soñado para contraer matrimonio, se encontraba con la grata sorpresa de que son vecinos.

En la próxima entrega de ‘Pecado original’, la ambición de Mert no conoce límites y solo piensa en conseguir las acciones de Zehra, pero ella no conoce las malas intenciones de su marido, que pretende hacerse con el control total en el holding. Por su parte, Yildiz no para de buscar la manera de conquistar a Çagatay, y dan un paseo juntos, además va a conocer a Hasan Ali Kuyucu, el nuevo socio del holding, que además es padre de Çagatay. Cuando le visita en su despacho, irrumpirá Feride, ex mujer de Hasan y madre de Çagatay, que va a acusar a la joven Yilmaz de ser la amante de Hasan.

En el capítulo del martes, Yildiz cuenta a Hasan el lío que ha montado su exmujer Feride asegurando que eran amantes. Por otro lado, Hasan organiza un evento cultural para contentar a Ender, y maniobra para buscar continuamente la manera de ganarse su simpatía, pero sin éxito. Por su parte, Yildiz insiste a Çagatay para hacer planes juntos, pero él no tiene tiempo. Además, Feride no quiere que su hijo quede con ninguna mujer.

En el episodio de ‘Pecado original’ que se verá el miércoles, Asuman y Yildiz unen en secreto a Çagatay con su padre. Ambos hablan, pero Çagatay está muy dolido porque le abandonó. Hasan promete que se fue de casa porque no podía vivir con su madre, pero asegura que siempre le ha querido.

Mientras tanto, Mert y Sahika se intentarán perjudicar mutuamente en la empresa. Hasan reúne a ambos y sugiere que arreglen sus diferencias. Lo que ninguno se imagina es que Hasan tienen sus propios planes. Mientras tanto, Hasan sigue buscando la manera de ganarse la confianza y cariño de Ender. Por su parte, Çagatay prepara una cita especial para Yildiz.

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes, 19 al viernes, 23 de febrero:

Feride, Çagatay y Yildiz en ‘Pecado original’

La llegada de los Kuyucu va a poner patas arriba la vida de los protagonistas de ‘Pecado Original’. La muerte de Halit ha provocado muchos cambios y parece que ni Ender ni Yildiz han encontrado todavía su sitio en esta nueva etapa. Aunque, por lo menos, ya se han fijado varios objetivos.

La joven Yilmaz se ha mudado con su madre a un lujoso apartamento gracias a la manutención que una fundación del Holding Argun le pasa mensualmente al pequeño Halit Can. Allí, Yildiz ha podido acercarse a Çağatay, un hombre que se ha convertido en su nueva obsesión.

Feride en ‘Pecado original’

Aunque al principio este joven se mostró algo frío y distante con ella, con el paso de los días se dará cuenta de lo divertida que es Yildiz y lo a gusto que está a su lado. Esto será algo que no le hará ninguna gracia a Feride, su madre. Ella acusará a Yildiz se cazafortunas e intentará por todos los medios que no se acerque a su hijo, torpedeando su incipiente relación.

Yildiz conocerá a Hasan Ali y hará muy buenas migas con él desde el primer momento. Cuando descubra que el empresario es el padre del hombre de sus sueños, su visión sobre él mejorará todavía más e intentará estrechar su relación con él. ¿Será él la persona que le ayude a conquistar el corazón de Çağatay?

Hasan trata de engatusar a Ender en ‘Pecado original’

Hasan Ali también tendrá que lidiar con Ender, quién seguirá poniéndoselo muy difícil en la empresa. La hermana de Caner no se fía ni un pelo de su nuevo socio y tratará de investigar qué es lo que oculta.

Para colmo, Mert y Şahika también empezarán a crearle problemas al empresario. Por si esto fuera poco, los problemas entre Zehra y Mert no dejarán de crecer, Emir y Caner emprenderán un nuevo negocio y Asuman también se fijará en el que para ella es el hombre de sus sueños.