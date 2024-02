Avance semanal de ‘Pecado original’: Hasan fulmina a Sahika y el gran giro de Yildiz y Çagatay

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, encara una nueva semana donde tras el montaje de Sahika para hacer creer a todos que Mert la ha agredido, se van a producir varios giros que acabarán por desmantelar su farsa y que terminará con ella expulsada de la junta directiva. Además se producirá el gran giro que todos esperamos entre Yildiz y Çagatay.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Sahika orquestó un montaje para acabar con Mert. Primero, extendió por toda la empresa el rumor de que fueron amantes, y que él esta obsesionado con ella y la acosa en las reuniones de trabajo. Y después hacía creer a todos que le había agredido violentamente en su despacho.

¿Qué va a pasar a lo largo de toda esta semana en ‘Pecado original’? Entérate aquí de las próximas tramas de la ficción otomana que se mantendrá en su hora habitual pese a los cambios en las tardes de Antena 3 con el estreno de ‘Sueños de libertad’. Así ‘Pecado original’ estrenará a las cinco de la tarde cinco nuevos episodios, en la semana del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024 en Antena 3.

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes, 26 de febrero al viernes, 1 de marzo:

Mert y Hasan Ali en ‘Pecado original’

Sahika se la ha jugado a Mert y ha conseguido que toda la empresa crea que le ha sido infiel a su mujer con ella y que, cuando ha querido poner punto final a su aventura, se ha cabreado tanto que ha intentado sobrepasarse con ella. Ante la gravedad de lo ocurrido, a Hasan Ali no le quedará más remedio que despedir fulminantemente a Mert del Holding.

Aunque él intentará explicarle que Sahika está mintiendo, el empresario no le creerá, dándole apenas media hora para que recoja sus cosas. Y le advierte con que no vuelva a acercarse a Sahika si no quiere tener más problemas con él. Además, le pone una inflexible condición para poder volver al trabajo: si obtiene alguna prueba que demuestre su inocencia le podrá creer. Además, Mert tendrá graves problemas con Zehra, quién no tardará en enterarse de lo sucedido.

Mert y Ender se alían para acabar con Sahika en ‘Pecado original’

Desesperado y sin saber que hacer, Mert llamará a la puerta de Ender y le pedirá que lo ayude a demostrar su inocencia. Como ella no se ha creído en ningún momento la agresión a Sahika, la hermana de Caner aceptará echarle una mano para demostrar su inocencia a cambio de un pacto: hacerla favores y darle algunas acciones de Zehra cuando las consiga. ¿Conseguirán eliminar juntos a Sahika de sus vidas?

El primer paso de ambos será contactar con Haluk, la mano derecha de Sahika, para convencerle que quiere deshacerse de él. Haluk remará a favor de su plan y acudirá ante Hasan Ali para renunciar a su puesto después de haber sido partícipe del teatro de Sahika. Hasan actúa a gran velocidad y echa a Sahika como miembro de la junta directiva.

Hasan Ali y Sahika en ‘Pecado original’

Por otro lado, Yildiz y Çagatay van a iniciar una nueva relación. La joven Yilmaz cada vez tiene sentimientos más fuertes por él aunque, al ver que el joven no tiene intención de comprometerse, quedará con su mejor amigo Cenk, algo que pondrá muy celoso al hijo de Hasan Ali. Aunque intenten evitarse, los jóvenes se encontrarán constantemente.

Todo se va a precipitar cuando tras enterarse de que Yildiz ha rechazado a Cenk, Çagatay la mire al fin con otros ojos y acudirá en su búsqueda. Será entonces cuando Yildiz le asegure que sólo quiere iniciar una nueva relación seria con él. Y Çagatay al escuchar lo que quería oír dará el paso decisivo, aproximándose a ella y besándola por primera vez.

Çagatay y Yildiz se besan por primera vez en ‘Pecado original’

Pero este incipiente romance no lo va a tener nada fácil. Y es que Feride no soportará saber que su hijo se ve con la joven Yilmaz e intentará hacerle la vida imposible a la hija de Asuman. Ella no podrá soportar que Yildiz comience a ser importante para Çagatay y no podrá consentirlo. Para ello va a idear un maquiavélico plan, sabotearle la tintorería Halitcan para separar a su hijo de Yildiz.