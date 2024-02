Avance ‘Pecado original’, capítulo lunes 19 de febrero: una revelación sobre Yildiz deja sin palabras

‘Pecado original‘, la serie turca regresará a la parrilla de Antena 3 el lunes, 19 de febrero con su próximo capítulo y en su horario habitual. La ficción otomana ha cerrado una semana trascendental con la trágica muerte de Halit y la llegada de un nuevo socio al holding tras hacerse Mert con el control de la empresa.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Zehra está cegada por Mert, a quien agradeció todo lo que ha hecho por ella, sus hermanos y la empresa, tras lograr cerrar la fusión del holding Argun con Kuyu Holding y el acuerdo con su nuevo socio, Hasan Ali Kuyucu. Sin embargo, Mert solo busca tener el poder absoluto y quiere conseguir un plus de autoridad, siendo accionista.

Mientras que Yildiz se mudaba a un nuevo apartamento con Halit Can y su madre Asuman, y cuando intenta localizar a Çagatay, su hombre soñado para contraer matrimonio, se encontraba con la grata sorpresa de que son vecinos.

Entérate de todo lo que pasará la próxima semana en ‘Pecado original’, con las tramas del nuevo episodio que Antena 3 estrena el lunes, 19 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, justo a continuación del capítulo 2816 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del lunes, 19 de febrero

Mert quiere las acciones de Zehra en ‘Pecado original’

Mert solo piensa en conseguir las acciones de Zehra, pero ella no conoce sus malas intenciones. El marido de Zehra no se va a conformar con las largas que le ha dado ella y pretende hacerse con el control total en el holding. Así que aprovecha cualquier conversación para exigirle que le ceda sus acciones, pero ella sigue retrasándolo sine die.

Mientras tanto, Yildiz no para de buscar la manera de conquistar a Çagatay. Ambos se siguen encontrando de manera accidental de forma frecuente, hasta que al final los dos comparten un paseo juntos para hablar de su vida. Çagatay se sincera sobre su familia y le confiesa que no tiene trato con su padre desde hace años.

Yildiz sigue acercándose a Çagatay en ‘Pecado original’

Por otra parte, Yildiz da un paso al frente y se decide a acudir a Kuyu Holding, para conocer a Hasan Ali Kuyucu, el nuevo socio de la empresa. Está preocupada por si la situación de su hijo va a cambiar con la fusión, ya que Halit dispuso que Halit Can no podría disponer de su herencia hasta cumplidos los 18 años. Hasan la tranquiliza asegurando que no le faltará de nada a Halitcan, y que él pase lo que pase estará ahí.

Feride sorprende a Yildiz y Hasan en ‘Pecado original’

En ese momento, irrumpe encolerizada en el despacho Feride, que es la ex mujer de Hasan, para advertirle de que deje a su hijo en paz, y que no piense en comprarle con acciones ni con dinero. Pero además se hace una composición errónea de la relación que mantienen el presidente del holding y la joven Yilmaz. Y es que Yildiz va a recibir una respuesta de lo más impensable de Feride. «Debería darte vergüenza, podría ser tu padre», le reprocha la mujer a Yildiz a gritos, creyéndose lo que no es.

Y es que para más casualidades, Hasan y Feride también son los padres de Çagatay, y su madre se va a pensar que Yildiz es la amante de Hasan. Así que cuando Feride se dirige después al piso de su hijo, se encuentra de nuevo allí con Yildiz, y la desenmascara sin rubor: «Esta mujer es la amante de tu padre», sentencia enfurecida ante Çagatay, que no logra entender nada.