Avance ‘Amar es para siempre’, capítulo de este jueves con el anuncio crucial de Pelayo

Ya no queda nada. El final de ‘Amar es para siempre‘, la serie diaria más longeva de nuestra televisión está más cerca que nunca. Solo quedan cinco episodios para despedirnos de la Plaza de los Frutos, de El Asturiano y de todos los personajes que nos han acompañado en esta temporada y durante once temporadas en Antena 3.

Tras la llegada de ‘Sueños de libertad‘, Antena 3 ha recortado la duración de los capítulos finales de ‘Amar es para siempre’, que también ha visto alterado su horario pasando a emitirse cada día desde las 16:45 horas.

En el último capítulo de ‘Amar es para siempre’, tras el malentendido de Luisita al creer que su abuelo Pelayo se muere, todos los nietos deciden volver a adrid para pasar las últimas horas con su abuelo. Sin embargo, a su llegada a la capital todos descubrían que su abuelo solo ha tenido un pequeño bache de salud y que el que se ha muerto es don Sotero.

Pero por suerte, Pelayo está bien y este problema ha permitido su sueño de volver a reunir a toda su familia, a la que se han incorporado Malena y Román, que sigue con sus intenciones de casarse con Lola. No obstante, no todos han viajado hasta Madrid. Por ahora Manolito no ha ido ni tampoco Luisita, que está esperando a cerrar unas cosas para llegar a la ciudad.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2824 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá este jueves 29 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 2824 de ‘Amar es para siempre’:

Por fin ha salido la sentencia contra Velarde, a quien condenan a más de cien años de prisión. Algo que provoca un cierto alivio a los abogados que han luchado tanto por conseguir una sentencia condenatoria a la altura.

Tras la vuelta de sus nietos, Pelayo se muestra feliz y afortunado por la familia que tiene y por haber encontrado a Marisa. Él no para de pensar en lo de su jubilación pero le tiene muy preocupado el pensar la reacción que pueda tener su hijo Marcelino.

Victoria y Román vuelven a tener una conversación de hermanos en la que él le aconseja que se presente en Nueva York y sorprenda a Alicia y sea de una vez feliz en su vida. Para ello, no duda en hablarle del caso de Luisita, la hermana de Lola, y su pareja Amelia.

Por otro lado, Pelayo aprovecha que la familia está reunida por primera vez en años y hace un anuncio crucial para todos los Gómez. Así, por fin el hombre da el paso y les cuenta a todos que ha llegado la hora de jubilarse. Algo que sin duda sorprenderá a todos y sobre todo a Marcelino. Un anuncio que interrumpe Manolito reencontrándose así con sus hermanos, sus padres y su abuelo.