A Rocío Flores le nombran a su madre Rocío Carrasco y responde así: «Te mentiría si…»

Este sábado 24 de febrero era un día marcado con rojo en el calendario para Rocío Flores. Y es que su tía e íntima amiga, Gloria Camila, ha celebrado su 28 cumpleaños, coincidiendo, además, con la presentación de su nueva marca de moda. Un día muy especial en el que ha estado rodeada de toda su familia.

Y, por supuesto, Rocío Flores no podía faltar. La joven, a la que hacía tiempo que no veíamos en público, ha aprovechado la ocasión para sincerarse ante los micrófonos de Europa Press sobre algunos temas relacionados con su mediática familia. La respuesta más sorprendente la ha dado al ser preguntada por la futura boda de Ana María Aldón y su actual pareja, Eladio. Y es que la influencer ha reconocido no tener «ni idea» del enlace matrimonial. Ya que, según ella, está desconectada «al cien por cien, desconectada totalmente. Pero si te soy sincera, súper bien».

Sobre si está viendo a su madre, Rocío Carrasco, en ‘Bake Off: Famosos al horno’, el reality de repostería emitido por TVE en el que participa, ella ha reconocido que no. «No, la verdad es que no. Te mentiría si te dijera que sí», ha confesado. Más escueta se ha mostrado al hablar de su padre, del que se ha limitado a decir que «está bien».

Rocío Flores sorprende con su respuesta sobre su maternidad

Rocío Flores también reconoció no tener ni idea de las indirectas que, al parecer, Marta Riesco le está lanzando a través de sus redes sociales. «Ni idea, como te digo, no veo nada, ni se nada de nadie y tampoco me interesa. Vivo mi vida, estoy tranquila, feliz», asegura.

Respecto a si tiene en mente ser mamá en un futuro cercano, la excolaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ no le cerraba las puertas. «Que venga cuando tenga que venir, siempre lo he dicho», reconocía, para sorpresa de los periodistas. También desveló el motivo por el que decidió abandonar la televisión: «Me desestabilizó mucho y lo mejor que pude hacer es tomar mi tiempo y seguir mi camino».

Por último, Rocío Flores, deja claro que no sabe nada de su madre, ni del motivo por el que no ha felicitado a su hermana, Gloria Camila, en su 28 cumpleaños. «No tengo ni idea, no lo sé», sentencia la joven, antes de seguir disfrutando de la fiesta. Una fiesta a la que acudió la familia Ortega Mohedano casi al completo, incluida Rosa Benito y su hija, Chayo Mohedano. Tampoco faltaron grandes amigos de Gloria Camila, como Amor Romeira, Omar Sánchez o Marina Ruiz.