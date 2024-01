Una invitada amenaza con estas represalias a Susanna Griso: «No os vaya a meter una querella»

‘Espejo Público’ desveló este jueves un trabajo de investigación que llevaban anunciando semanas. El programa presentado por Susanna Griso mostró por fin a los espectadores el reportaje sobre el presunto fraude de la vidente Anne Germain. La presentadora no dudó en expresar su opinión de forma contundente sobre la estafa que ha afectado a tantos famosos. Fue entonces cuando una de las letradas presentes le paró los pies para advertirle sobre la gravedad de sus palabras.

Diego Revuelta presentó por fin este jueves en ‘Espejo Público’ el reportaje de investigación que tanto habían cebado en el programa durante la semana. El magacín matinal de Antena 3 se ha zambullido de lleno en el caso de Anne Germain, la médium de los famosos en Telecinco. Aún con la presunción de inocencia de la acusada, había colaboradores que la acusaron de culpable y otros que no. Fue ahí cuando la presentadora expresó sin pensar lo que pensaba de la vidente, y una letrada tuvo que llamarle la atención.

La advertencia a Susanna Griso

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Una vez el programa mostró el trabajo del colaborador, la mayoría de compañeros parecían estar de acuerdo en el fraude. Sin embargo, Sofía Cristo decidió otorgarle un voto de confianza a la vidente, algo que no fue del agrado de Susanna Griso. «Cuando la persona pasa al otro plano, hablas en todos los idiomas y te puedes comunicar de cualquier manera», expresó la tertuliana para justificar las prácticas de Anne Germain.

«No quitéis esta bonita creencia para gente como yo que pensamos que nos vamos a reencontrarnos con nuestros series queridos», espetó la hija de Bárbara Rey al resto de sus compañeros. Entonces, la respuesta de la comunicadora no se hizo esperar. «Pero, a ver, que quede claro, puedes creer en el más allá, en la religión, puedes comunicarte con tus seres queridos, lo que estamos diciendo es que esta señora es una estafadora y no se comunica con los muertos«, sentenció Griso sin dudarlo.

Pero su sonada respuesta tuvo un toque de atención por una de las colaboradoras presentes. La abogada Beatriz de Vicente advirtió rápidamente a la presentadora sobre el peso de sus palabras. «No lo digas tan tan libremente», señaló la letrada a la periodista. «Vamos a ver, esta señora hace un trabajo de investigación previo para tener datos y a partir de ahí va tirando de la cuerda, es pura psicología», insistió Susanna Griso.

Ante la insistencia de la presentadora de Antena 3, la experta invitada tuvo que llamarle la atención de nuevo. «Bueno, tú di presuntamente, jefa, no os vaya a meter una querella, porque lo mismo está intentado…, dejemos muy claro que presuntamente», sugirió la colaboradora del programa. Susanna aceptó las recomendaciones de la abogada. «Queréis presuntamente, pues presuntamente», añadió Griso a regañadientes.