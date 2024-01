Miguel Ángel Silvestre mete la pata en ‘El Hormiguero’ con lo que llega a filtrar: «Me van a matar»

Miguel Ángel Silvestre y Juan José Campanella fueron los grandes invitados de ‘El Hormiguero’ este miércoles. El actor y el director acudieron a su cita con Pablo Motos para hablar de la segunda temporada de ‘Los enviados’, pero también hubo tiempo para hablar de los nuevos proyectos del intérprete. El presentador acabó tirando de la lengua a su invitado y Silvestre acabó confesando un secreto de su nuevo restaurante por el que se podría haber metido en problemas.

El actor volvió a ‘El Hormiguero’ para presentar la segunda parte de ‘Los enviados’, la serie dirigida por Juan José Campanella en SkyShowtime. Es por eso que acudió junto al director para revelar todos los detalles de esta continuación tan esperada, pero Pablo Motos sacó otros temas sobre la mesa. «¿Te puedo llamar actor o actor y empresario?», bromeó el presentador a Silvestre, haciendo referencia al restaurante que acaba de abrir. «Es algo muy rocambolesco», reconoció el invitado, que empezó a explicar cómo decidió embarcarse en la aventura antes de desvelar un gran secreto.

Miguel Ángel Silvestre habla de más sobre su nuevo negocio

Miguel Ángel Silvestre reconoció que todo se remonta a una noche en la que cenaba con Álex González en un restaurante de Paco Roncero, cuando de repente coincidieron con Jaime Llorente y Antoine Griezmann. El resultado fue ‘Ruhdo’, su nuevo restaurante. «Os pusisteis pedo y dijisteis…», bromeó Motos al actor, que le siguió el juego entre risas.

Miguel Ángel Silvestre y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Y es que el invitado reveló que el establecimiento cuenta incluso con un DJ en los baños. Fue entonces cuando una de las hormigas salió de la mesa y preguntó por una supuesta «habitación secreta». «Hay una habitación secreta. Una sala que no me dejan hablar de ella, que tiene ascensor directo desde el parking», reveló el invitado, que rápidamente se arrepintió de lo que acababa de desvelar.

«Pues para no poder hablar de ello…», espetó Motos ante la espontánea confesión de Miguel Ángel Silvestre. «Me van a matar…», confesó el actor, que se daba cuenta del exceso de información que acababa de exponer en pleno directo. Por ello, presentador e invitados volvieron rápidamente al tema principal, la nueva temporada de ‘Los enviados’. Pero Motos les quiso preguntar antes si creían en los milagros.

La pregunta, relacionada con la ficción que venían a presentar, en la que Miguel Ángel interpreta a un sacerdote, tuvo una rápida respuesta por parte del director. «La segunda temporada en sí es un milagro, lo hemos vivido así», bromeó Campanella sobre esta segunda entrega. Pero burlas a parte, el argentino reconoció que sí que cree en la existencia de cosas que se escapan al conocimiento.

«No sé si son espíritus, una parte de la mente no estudiada, pero me interesa mucho», insistió el invitado de ‘El Hormiguero’. Miguel Ángel Silvestre aseguró que estar sentado entre el presentador y el director era un milagro en sí, y Campanella devolvió la seriedad al tema que trataban compartiendo una escalofriante historia familiar sobre espíritus. «Viento que entró, y mi tío que se muere», explicó el actor, recordando las extrañas circunstancias del lecho de muerte de su tío.